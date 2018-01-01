Волинський митрополит УПЦ КП назвав можливу дату отримання Томосу

Михаїл УПЦ КП назвав ймовірну дату надання автокефалії Церкві України та отримання нею Томосу.



Про це він розповів під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на телеканалі «UA:Волинь», - пише



11 жовтня Синод Вселенського Патріарха підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Своєю чергою, президент Петро Порошенко заявив, що після рішення Синоду всі українські православні церкви повинні зібратися на Собор і обрати главу нової Помісної церкви. Проте, коли саме це станеться, поки не відомо.



Зі слів митрополита Михаїла, рішення приймає Вселенський Патріарх особисто. Буде його рекомендація, коли скликати Всеправославний Собор. Проте владика Михаїл припускає, що все має відбутися цього місяця.



«Не пізніше 13 грудня все повинно завершитися. Отримання Томосу, його представлення в Україні, приїзд делегацій Вселенського Патріархату... Я розмірковую за логікою речей. Верховна Рада прийняла рішення про передачу Андріївської церкви під подвор'є Вселенського Патріарха. Вселенський Патріарх, окрім питання автокефалії, яке вони вирішували, питання зняття анафеми з патріарха Філарета і визнання всіх архиєреїв Київського Патріархату автокефальної церкви сущими в сані, прийняв рішення про відкриття своєї місії на території України. Фактично він цим самим показав, що територія України – це його територія, якою він опікується. Тому відкриття цього подвор'я дає нам підстави розмірковувати, що, якщо Верховна Рада прийняла рішення про відкриття подвор'я, то ми знаємо про те, що 13 грудня в нас свято Андрія Первозванного. Храм передали, документи, я думаю, вже оформили, залишається служити там службу. А як вони можуть служити там службу, не привізши нам Томосу? Тому що це одне із рішень – Томос і православний храм Константинопольської Церкви на території України. Тому я вважаю, що до 13 числа (грудня, – К.) вони оформлять і Томос, і приїдуть на відкриття храму», – розповів Митрополит Луцький та Волинський Михаїл.







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