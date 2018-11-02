У відділі поліції на Волині – новий керівник
Сьогодні, 21:21
В Іваничівського відділу поліції – новий керівник. Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника став 43-річний Андрій Лягу.
Про це інформує «ВолиньUA».
Перед призначенням в Іваничівський район, Лягу працював у Володимир-Волинському відділі ГУНП у Волинській області на посаді інспектор сектору реагування патрульної поліції.
Певний час проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Має досвід роботи в органах податкової служби.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Перед призначенням в Іваничівський район, Лягу працював у Володимир-Волинському відділі ГУНП у Волинській області на посаді інспектор сектору реагування патрульної поліції.
Певний час проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Має досвід роботи в органах податкової служби.
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