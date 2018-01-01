Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку
Сьогодні, 21:39
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міськради покарав громадян, які торгували овочами та фруктами у невстановлених місцях на газоні.
Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
На проспекті Соборності чоловіки торгували з автомобілів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька».
Адже на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски).
Інспектор склав на порушників адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу обсягом від 340 до 1360 гривень.
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Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради.
На проспекті Соборності чоловіки торгували з автомобілів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька».
Адже на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски).
Інспектор склав на порушників адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу обсягом від 340 до 1360 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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