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Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку

Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міськради покарав громадян, які торгували овочами та фруктами у невстановлених місцях на газоні.

Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради.

На проспекті Соборності чоловіки торгували з автомобілів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька».

Адже на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски).

Інспектор склав на порушників адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу обсягом від 340 до 1360 гривень.

Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку
Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку


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Теги: муніципали, Луцьк
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