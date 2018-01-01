Просять врятувати кіностудію «Волинь» у Луцьку
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Лучан просять підтримати проект «Кіностудія «Волинь». Перезавантаження» у конкурсі громадського бюджету Луцька.
Ініціатива передбачає відновлення приміщення аматорської кіностудії, зокрема каналізаційної та вентиляційної систем, опалення, водопроводу та монтаж інтернет-комунікації, - передає газета «Волинь-нова».
За словами директора кіностудії Олександра Савчука, через нинішній стан будівлі довелося обмежити діяльність закладу та згорнути музейні експозиції.
Автор проекту каже, що через нинішній стан будівлі довелося обмежити діяльність кіностудії та згорнути музейні експозиції фотовиставок знаних на Волині митців Ірини Левчаніської та Заслуженого діяча мистецтва України Бориса Ревенка. Крім цього, припинено діяльність дитячих гуртків.
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Ініціатива передбачає відновлення приміщення аматорської кіностудії, зокрема каналізаційної та вентиляційної систем, опалення, водопроводу та монтаж інтернет-комунікації, - передає газета «Волинь-нова».
За словами директора кіностудії Олександра Савчука, через нинішній стан будівлі довелося обмежити діяльність закладу та згорнути музейні експозиції.
Автор проекту каже, що через нинішній стан будівлі довелося обмежити діяльність кіностудії та згорнути музейні експозиції фотовиставок знаних на Волині митців Ірини Левчаніської та Заслуженого діяча мистецтва України Бориса Ревенка. Крім цього, припинено діяльність дитячих гуртків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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