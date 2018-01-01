3 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначають волонтер Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк та голова правління ВАТ завод «Полімер» Микола Філіпчук.
Сьогодні святкують військові. А саме - інженери, ракетники та артилеристи.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Також у цей день в 2013 році помер 25-річний журналіст та депутат Луцької міської ради Андрій Калахан.
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Сьогодні святкують військові. А саме - інженери, ракетники та артилеристи.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Також у цей день в 2013 році помер 25-річний журналіст та депутат Луцької міської ради Андрій Калахан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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