3 листопада на Волині: гортаючи календар

Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк та голова правління ВАТ завод «Полімер» Микола Філіпчук.



Сьогодні святкують військові. А саме - інженери, ракетники та артилеристи.



Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.



Також у цей день в 2013 році Андрій Калахан.

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