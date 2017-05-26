Волинські селяни у лісі шукали гриби, а знайшли боєприпаси
Сьогодні, 08:16
На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 14 боєприпасів часів Другої Світової війни.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області 2 листопада вилучили та знешкодили 14 боєприпасів минулої війни, знайдені селянами під час збирання грибів поблизу сіл Небіжка та Діброва Ківерцівського району.
12 артилерійських снарядів 76-міліметрвових, а також ще 2 артснаряди калібру 45-міліметрів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області 2 листопада вилучили та знешкодили 14 боєприпасів минулої війни, знайдені селянами під час збирання грибів поблизу сіл Небіжка та Діброва Ківерцівського району.
12 артилерійських снарядів 76-міліметрвових, а також ще 2 артснаряди калібру 45-міліметрів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
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