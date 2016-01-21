В уряді оголосили догану голові РДА на Волині
Сьогодні, 01:38
Голову Володимир-Волинської райдержадміністрації Наталію Василець притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.
У документі за підписом прем’єра Володимира Гройсмана зазначається, що голові Володимир-Волинської РДА Наталії Василець оголосили догану.
Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності стало «неналежне виконання посадових обов’язків у частині забезпечення контролю за станом використання земель сільськогосподарського призначення і дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок».
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Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.
У документі за підписом прем’єра Володимира Гройсмана зазначається, що голові Володимир-Волинської РДА Наталії Василець оголосили догану.
Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності стало «неналежне виконання посадових обов’язків у частині забезпечення контролю за станом використання земель сільськогосподарського призначення і дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок».
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