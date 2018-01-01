На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
Сьогодні, 06:48
Упродовж трьох днів на Волині вже вдруге триває відновлений Всеукраїнський фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Оберіг-2018».
Про це повідомили у прес-службі облради.
Як стверджують організатори, ідея відродити «Оберіг» визрівала давно. Проте довгий час на це не було політичної волі влади.
Минулого року відновлений фестиваль «Оберіг» у Луцьку стартував уперше, цьогоріч – уже вдруге. Його відродження організатори присвятили 100-річчю Української революції та новітнім героям – Небесній сотні, бійцям російсько-української війни. Пріоритети залишаються ті ж самі, тому, як і торік, виручені від концертів кошти будуть спрямовані на потреби бійців 14-ї ОМБр, що постійно дислокується у Володимирі-Волинському.
Заключний гала-концерт фестивалю відбудеться суботнього 3 листопада в Палаці культури міста Луцька.
Зі слів представників Волинського обласного науково-методичного центру культури Любові Рожнової, Ігоря Баранюка та Віталія Клімчука, фестивалю передувала клопітка рутинна робота з відбору та попереднього прослуховування потенційних конкурсантів. Із тим, аби на конкурс потрапив уже «відсіяний», якісний продукт відповідного рівня.
В результаті до конкурсу допущені понад 40 учасників, хоча серед них є і гурти. Тобто, подано учасників більше. Тішить і географія учасників – практично вся Західна і Центральна Україна, виконавці з Дніпровщини, Донбасу та Запоріжжя.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Як стверджують організатори, ідея відродити «Оберіг» визрівала давно. Проте довгий час на це не було політичної волі влади.
Минулого року відновлений фестиваль «Оберіг» у Луцьку стартував уперше, цьогоріч – уже вдруге. Його відродження організатори присвятили 100-річчю Української революції та новітнім героям – Небесній сотні, бійцям російсько-української війни. Пріоритети залишаються ті ж самі, тому, як і торік, виручені від концертів кошти будуть спрямовані на потреби бійців 14-ї ОМБр, що постійно дислокується у Володимирі-Волинському.
Заключний гала-концерт фестивалю відбудеться суботнього 3 листопада в Палаці культури міста Луцька.
Зі слів представників Волинського обласного науково-методичного центру культури Любові Рожнової, Ігоря Баранюка та Віталія Клімчука, фестивалю передувала клопітка рутинна робота з відбору та попереднього прослуховування потенційних конкурсантів. Із тим, аби на конкурс потрапив уже «відсіяний», якісний продукт відповідного рівня.
В результаті до конкурсу допущені понад 40 учасників, хоча серед них є і гурти. Тобто, подано учасників більше. Тішить і географія учасників – практично вся Західна і Центральна Україна, виконавці з Дніпровщини, Донбасу та Запоріжжя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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