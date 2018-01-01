вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»

На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
Упродовж трьох днів на Волині вже вдруге триває відновлений Всеукраїнський фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Оберіг-2018».

Про це повідомили у прес-службі облради.

Як стверджують організатори, ідея відродити «Оберіг» визрівала давно. Проте довгий час на це не було політичної волі влади.

Минулого року відновлений фестиваль «Оберіг» у Луцьку стартував уперше, цьогоріч – уже вдруге. Його відродження організатори присвятили 100-річчю Української революції та новітнім героям – Небесній сотні, бійцям російсько-української війни. Пріоритети залишаються ті ж самі, тому, як і торік, виручені від концертів кошти будуть спрямовані на потреби бійців 14-ї ОМБр, що постійно дислокується у Володимирі-Волинському.

Заключний гала-концерт фестивалю відбудеться суботнього 3 листопада в Палаці культури міста Луцька.

Зі слів представників Волинського обласного науково-методичного центру культури Любові Рожнової, Ігоря Баранюка та Віталія Клімчука, фестивалю передувала клопітка рутинна робота з відбору та попереднього прослуховування потенційних конкурсантів. Із тим, аби на конкурс потрапив уже «відсіяний», якісний продукт відповідного рівня.

В результаті до конкурсу допущені понад 40 учасників, хоча серед них є і гурти. Тобто, подано учасників більше. Тішить і географія учасників – практично вся Західна і Центральна Україна, виконавці з Дніпровщини, Донбасу та Запоріжжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
Сьогодні, 06:48
Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
Сьогодні, 05:59
Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним
Сьогодні, 05:12
Українці стали частіше викидати домашніх улюбленців на вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
Сьогодні, 02:47
Схожі новини
Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства
08 серпень, 04:00
Волинський фестиваль змінює формат і час проведення Волинський фестиваль змінює формат і час проведення
02 серпень, 18:27
На Волині розпочався перший фестиваль пончиків На Волині розпочався перший фестиваль пончиків
14 липень, 07:21
Вкотре на Волині – фестиваль «Студентська республіка» Вкотре на Волині – фестиваль «Студентська республіка»
27 травень, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
Сьогодні, 06:48
 0
Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
Сьогодні, 05:59
 0
Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним
Сьогодні, 05:12
 0
Українці стали частіше викидати домашніх улюбленців на вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 03:48
 0
Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
Сьогодні, 02:47
 0
Медіа
відео
1/8