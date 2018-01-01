Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Зловмисники перекинули лави на центральній алей, що веде до пляжу.



Результат акту вандалізму виявили інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали обхід парку та встановили лавки на місце.







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