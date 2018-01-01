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Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО

Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку орудували вандали.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Зловмисники перекинули лави на центральній алей, що веде до пляжу.

Результат акту вандалізму виявили інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали обхід парку та встановили лавки на місце.

Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО


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Теги: вандали, Луцьк
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