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Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним

Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним
У Луцьку триває боротьба з порушниками рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкоголю протягом 22:00-08:00.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Сагайдачного в магазині «Продукти».

За такі дії інспектори покарали порушника адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Тепер долю продавця вирішуватимуть на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.

Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним
Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним

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Теги: муніципали, Луцьк
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