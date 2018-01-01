Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Сагайдачного в магазині «Продукти».



За такі дії інспектори покарали порушника адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Тепер долю продавця вирішуватимуть на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває боротьба з порушниками рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкоголю протягом 22:00-08:00.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Сагайдачного в магазині «Продукти».За такі дії інспектори покарали порушника адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Тепер долю продавця вирішуватимуть на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.

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