Продавця луцького магазину спіймали на нічній торгівлі спиртним
Сьогодні, 05:12
У Луцьку триває боротьба з порушниками рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкоголю протягом 22:00-08:00.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Сагайдачного в магазині «Продукти».
За такі дії інспектори покарали порушника адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Тепер долю продавця вирішуватимуть на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Сагайдачного в магазині «Продукти».
За такі дії інспектори покарали порушника адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Тепер долю продавця вирішуватимуть на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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