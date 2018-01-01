вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули

Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
На Волині у селі Підгайці неподалік обласного центру продовжили канікули у школі.

Про це у соціальній мережі Facebook написав директор навчального закладу Віктор Баран.

Адміністрація Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» повідомила, що з метою стабілізації епідемічної ситуації і запобігання подальшого розповсюдження захворювань на кір, прийнято рішення про продовження осінніх канікул з 5 по 11 листопада 2018 року.

«Просимо батьків, діти яких не пройшли обов’язкового профілактичного щеплення від кору, пройти в цей період відповідну процедуру», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
Сьогодні, 02:47
В уряді оголосили догану голові РДА на Волині
Сьогодні, 01:38
Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:27
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стояли і знімали, - очевидець ДТП біля «Там там» у Луцьку
02 листопад, 23:25
Схожі новини
На Волині від навчання відсторонили дітей без щеплень від кору. ВІДЕО На Волині від навчання відсторонили дітей без щеплень від кору. ВІДЕО
25 жовтень, 00:15
Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах
22 жовтень, 17:56
На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків
18 жовтень, 14:40
У Луцькому районі на кір захворіло 28 людей У Луцькому районі на кір захворіло 28 людей
10 жовтень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
Сьогодні, 02:47
 0
В уряді оголосили догану голові РДА на Волині
Сьогодні, 01:38
 0
Вандали поперекидали лавки у центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:27
 0
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Стояли і знімали, - очевидець ДТП біля «Там там» у Луцьку
02 листопад, 23:25
 0
Медіа
відео
1/8