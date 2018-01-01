Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули
Сьогодні, 02:47
На Волині у селі Підгайці неподалік обласного центру продовжили канікули у школі.
Про це у соціальній мережі Facebook написав директор навчального закладу Віктор Баран.
Адміністрація Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» повідомила, що з метою стабілізації епідемічної ситуації і запобігання подальшого розповсюдження захворювань на кір, прийнято рішення про продовження осінніх канікул з 5 по 11 листопада 2018 року.
«Просимо батьків, діти яких не пройшли обов’язкового профілактичного щеплення від кору, пройти в цей період відповідну процедуру», - йдеться у повідомленні.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав директор навчального закладу Віктор Баран.
Адміністрація Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» повідомила, що з метою стабілізації епідемічної ситуації і запобігання подальшого розповсюдження захворювань на кір, прийнято рішення про продовження осінніх канікул з 5 по 11 листопада 2018 року.
«Просимо батьків, діти яких не пройшли обов’язкового профілактичного щеплення від кору, пройти в цей період відповідну процедуру», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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