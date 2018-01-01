Через кір у школі під Луцьком пролонгували канікули

На Волині у селі Підгайці неподалік обласного центру продовжили канікули у школі.Про це у соціальній мережі Facebook написав директор навчального закладуАдміністрація Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» повідомила, що з метою стабілізації епідемічної ситуації і запобігання подальшого розповсюдження захворювань на кір, прийнято рішення про продовження осінніх канікул з 5 по 11 листопада 2018 року.«Просимо батьків, діти яких не пройшли обов’язкового профілактичного щеплення від кору, пройти в цей період відповідну процедуру», - йдеться у повідомленні.