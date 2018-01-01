Українці стали частіше викидати домашніх улюбленців на вулицю. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Волонтери притулку для тварин у Вишневому під Києвом пояснюють, що заховалися подалі, бо їм і так постійно підкидають тваринок.



«Частіше коробки з кошенятами, ніж із цуциками, але кошенят прилаштувати легше, ніж цуциків. Котів обіг більше, а собаки мертвим вантажем стоять», - каже завідувачка притулку Катерина Жуковська.



У притулку 130 котів та 130 песиків, із кожним роком у таких місцях порятунку тварин все більше породистих осіб. «Люди не зовсім вірно оцінюють власні сили», - пояснює волонтер Олена Купленська.



Лайм та його волонтер сьогодні щасливі: Лайм, бо в нього бодай на годинку з’явився господар, який вигуляв, а волонтер, бо про собаку лише мріє. «У мене кіт. На жаль, собаку не можу собі дозволити тримати в маленькій квартирі», - каже Андрій Видрін.



Соціологічне дослідження, яке провела компанія Research & Branding Group підтверджує, що за 5 років аж на 11% скоротилась кількість улюбленців в оселях українців. За статистикою, котів найчастіше заводять жінки, собак – чоловіки. І кота, і собаку одночасно тримають найчастіше в селах, значно менше в містечках і вже зовсім нечасто у великих містах. Не мають ані собаки, ані кота 48% українців.



Ветеринар Сергій Сахнюк переконаний, що відповідальнішими є власники котів. «Якщо цей котик не так чхнув, поїв на п’ять хвилин пізніше, ніж зазвичай, поспав на десять хвилин довше – одразу біжать до нас, бо з ним, мабуть, щось не так», - розповідає лікар.



Власники ж собак до здоров’я підопічних ставляться спокійніше.



Психолог Катерина Балінська радить, аби тварина не хворіла і не опинилася на вулиці, перед тим, як ії заводити, спочатку розібратися в собі. «Люди, в яких є рівень відповідальності трошечки більший, то раджу заводити собачку, або якщо хочеться виховати в собі такі риси характеру. Або якщо ви трошечки ліниві, розслаблені, вам не дуже хочеться зранку кудись пнутися в будь-яку погоду, то тоді все ж таки котик», - радить експерт.



Також серед цінних зауважень: звертайте увагу на породу та темперамент тварини, будьте готові до складнощей і великої любові: «Собака більше, як дитина, а котик, як ваш підстаркуватий, трошки вередливий родич».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з даними соцопитування, проведеного в жовтні, тільки половина українців має вдома чотирилапого. Натомість тварин частіше стали викидати на вулицю.Про це йдеться в сюжеті ТСН Волонтери притулку для тварин у Вишневому під Києвом пояснюють, що заховалися подалі, бо їм і так постійно підкидають тваринок.«Частіше коробки з кошенятами, ніж із цуциками, але кошенят прилаштувати легше, ніж цуциків. Котів обіг більше, а собаки мертвим вантажем стоять», - каже завідувачка притулкуУ притулку 130 котів та 130 песиків, із кожним роком у таких місцях порятунку тварин все більше породистих осіб. «Люди не зовсім вірно оцінюють власні сили», - пояснює волонтерЛайм та його волонтер сьогодні щасливі: Лайм, бо в нього бодай на годинку з’явився господар, який вигуляв, а волонтер, бо про собаку лише мріє. «У мене кіт. На жаль, собаку не можу собі дозволити тримати в маленькій квартирі», - кажеСоціологічне дослідження, яке провела компанія Research & Branding Group підтверджує, що за 5 років аж на 11% скоротилась кількість улюбленців в оселях українців. За статистикою, котів найчастіше заводять жінки, собак – чоловіки. І кота, і собаку одночасно тримають найчастіше в селах, значно менше в містечках і вже зовсім нечасто у великих містах. Не мають ані собаки, ані кота 48% українців.Ветеринарпереконаний, що відповідальнішими є власники котів. «Якщо цей котик не так чхнув, поїв на п’ять хвилин пізніше, ніж зазвичай, поспав на десять хвилин довше – одразу біжать до нас, бо з ним, мабуть, щось не так», - розповідає лікар.Власники ж собак до здоров’я підопічних ставляться спокійніше.Психолоградить, аби тварина не хворіла і не опинилася на вулиці, перед тим, як ії заводити, спочатку розібратися в собі. «Люди, в яких є рівень відповідальності трошечки більший, то раджу заводити собачку, або якщо хочеться виховати в собі такі риси характеру. Або якщо ви трошечки ліниві, розслаблені, вам не дуже хочеться зранку кудись пнутися в будь-яку погоду, то тоді все ж таки котик», - радить експерт.Також серед цінних зауважень: звертайте увагу на породу та темперамент тварини, будьте готові до складнощей і великої любові: «Собака більше, як дитина, а котик, як ваш підстаркуватий, трошки вередливий родич».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію