Курс валют у Луцьку на 3 листопада





Євро при купівлі становить - 31.859, при продажу - 32.372.



Курс російського рубля: купівля - 0.391, продаж - 0.438.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.623.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.971, а продаж - 28.240.Євро при купівлі становить - 31.859, при продажу - 32.372.Курс російського рубля: купівля - 0.391, продаж - 0.438.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.623.

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