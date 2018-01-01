Поліція спіймала волинянина, який викрав магнітолу з автівки
Сьогодні, 09:21
В Горохівському районі трапилось декілька крадіжок.
Так, невідомий крадій поцупив три труби в пенсіонерки з Горохова - пише газета Волинь-нова.
Бабуся, яка живе на окраїні міста, близько 11 години побачила, як злодій тікав в поле. Вкрадене майно пенсіонерка назвала металобрухтом.
А у Берестечку з приміщення в одному з домогосподарств зник алюмінієвий бідон, який власник оцінив у 800 гривень.
З автомобіля 32-річного горохівчанина злодій украв магнітолу. По «гарячих» слідах правоохоронці встановили, що крадіжку з ВАЗа скоїв 35-річний горохівчанин. Автомобільний «музцентр» у нього вилучили.
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Так, невідомий крадій поцупив три труби в пенсіонерки з Горохова - пише газета Волинь-нова.
Бабуся, яка живе на окраїні міста, близько 11 години побачила, як злодій тікав в поле. Вкрадене майно пенсіонерка назвала металобрухтом.
А у Берестечку з приміщення в одному з домогосподарств зник алюмінієвий бідон, який власник оцінив у 800 гривень.
З автомобіля 32-річного горохівчанина злодій украв магнітолу. По «гарячих» слідах правоохоронці встановили, що крадіжку з ВАЗа скоїв 35-річний горохівчанин. Автомобільний «музцентр» у нього вилучили.
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