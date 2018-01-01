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У Харкові священик на джипі проїхався по могилах

У Харкові священик на джипі проїхався по могилах
На одному з міських кладовищ Харкова священик їздив на джипі по могилах і пошкодив кілька надгробків.

Про це в п'ятницю, 2 листопада, повідомляється в групі "ТипичнОЕ ХТЗ" у Facebook, - інформує Корреспондент.

Також було опубліковано відео, на якому видно, що людина в одязі священика заїхала на джипі на кладовище і знесла кілька могильних плит.

На відео можна побачити, як позашляховик здає назад і проїжджає по надгробках, ламаючи їх і викликаючи обурення очевидців.

Тим часом, у соцмережах впізнали священика. Користувачі пишуть, ніби це настоятель Олександрівського храму в Харкові (УПЦ МП) отець Михайло.

УВАГА! Відео містить нецензурну лексику!


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Теги: надгробки, священик
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