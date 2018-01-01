У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів*





Ідейний натхненник, організатор та засновник «Домашні смаколики» – Тетяна. Вона займається ліпленням та продажом домашніх вареників та пельменів.



Жінка хоче подарувати хороший настрій кольоровими пельменями дітям, навчити і привити любов до готування.



Майстер-клас розпочнеться 25 листопада о 14:00.

Вартість: 150 грн.



Щоб зареєструвати дитину на смачний майстер-клас телефонуйте: +380 (99) 900 88 14 або +380 (50) 284 10 94.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Grand Central food terminal, що знаходиться на 4-му поверсі розважального центру «Промінь», 25 листопада відбудеться кулінарний майстер-клас для дітей з виготовлення кольорових пельменів з м’яса.Ідейний натхненник, організатор та засновник «Домашні смаколики» – Тетяна. Вона займається ліпленням та продажом домашніх вареників та пельменів.Жінка хоче подарувати хороший настрій кольоровими пельменями дітям, навчити і привити любов до готування.Майстер-клас розпочнеться 25 листопада о 14:00.Вартість: 150 грн.Щоб зареєструвати дитину на смачний майстер-клас телефонуйте: +380 (99) 900 88 14 або +380 (50) 284 10 94.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію