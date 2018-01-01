«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*

Боулінг-більярд-караоке клуб «George’s Club», який розташований у розважальному центрі «Промінь», запрошує розпочати корпоративний Новий рік саме у них.Щоб новорічна корпоративна вечірка вдалася, потрібно кілька обов'язкових атрибутів:- комфортний зал;- смачна кухня;- зручне розташування;- гарний настрій всієї команди.Вам залишилося попрацювати тільки над останнім, адже перші три вам забезпечать в «George's Club».Адже це ідеальне місце для якісного team building, що ще більше згуртує ваш дружній колектив.В «George's Club», що на 3-м поверсі розважального центру «Промінь», є з чого обирати: зона більярду, боулінг і вже з 16 листопада – караоке-ресторан.Всі зони працюють цілодобово.Тут мікс європейської та азіатської кухні, ненав'язливий але дуже чутливий сервіс та все, що потрібно для вишуканого святкування.Бронювання дат вже розпочалося.За деталями: +380 (50) 490 77 14.