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«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*

«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*
Боулінг-більярд-караоке клуб «George’s Club», який розташований у розважальному центрі «Промінь», запрошує розпочати корпоративний Новий рік саме у них.

Щоб новорічна корпоративна вечірка вдалася, потрібно кілька обов'язкових атрибутів:

- комфортний зал;
- смачна кухня;
- зручне розташування;
- гарний настрій всієї команди.

Вам залишилося попрацювати тільки над останнім, адже перші три вам забезпечать в «George's Club».

Адже це ідеальне місце для якісного team building, що ще більше згуртує ваш дружній колектив.

В «George's Club», що на 3-м поверсі розважального центру «Промінь», є з чого обирати: зона більярду, боулінг і вже з 16 листопада – караоке-ресторан.

Всі зони працюють цілодобово.

Тут мікс європейської та азіатської кухні, ненав'язливий але дуже чутливий сервіс та все, що потрібно для вишуканого святкування.

Бронювання дат вже розпочалося.
За деталями: +380 (50) 490 77 14.



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