«George’s Club» – місце для корпоративу на будь-який смак*
Сьогодні, 20:23
Боулінг-більярд-караоке клуб «George’s Club», який розташований у розважальному центрі «Промінь», запрошує розпочати корпоративний Новий рік саме у них.
Щоб новорічна корпоративна вечірка вдалася, потрібно кілька обов'язкових атрибутів:
- комфортний зал;
- смачна кухня;
- зручне розташування;
- гарний настрій всієї команди.
Вам залишилося попрацювати тільки над останнім, адже перші три вам забезпечать в «George's Club».
Адже це ідеальне місце для якісного team building, що ще більше згуртує ваш дружній колектив.
В «George's Club», що на 3-м поверсі розважального центру «Промінь», є з чого обирати: зона більярду, боулінг і вже з 16 листопада – караоке-ресторан.
Всі зони працюють цілодобово.
Тут мікс європейської та азіатської кухні, ненав'язливий але дуже чутливий сервіс та все, що потрібно для вишуканого святкування.
Бронювання дат вже розпочалося.
За деталями: +380 (50) 490 77 14.
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Щоб новорічна корпоративна вечірка вдалася, потрібно кілька обов'язкових атрибутів:
- комфортний зал;
- смачна кухня;
- зручне розташування;
- гарний настрій всієї команди.
Вам залишилося попрацювати тільки над останнім, адже перші три вам забезпечать в «George's Club».
Адже це ідеальне місце для якісного team building, що ще більше згуртує ваш дружній колектив.
В «George's Club», що на 3-м поверсі розважального центру «Промінь», є з чого обирати: зона більярду, боулінг і вже з 16 листопада – караоке-ресторан.
Всі зони працюють цілодобово.
Тут мікс європейської та азіатської кухні, ненав'язливий але дуже чутливий сервіс та все, що потрібно для вишуканого святкування.
Бронювання дат вже розпочалося.
За деталями: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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