вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хірург з Волині – найкращий медик України

Хірург з Волині – найкращий медик України
Пластичний хірург Ростислав Валіхновський, який родом з Волині, став кращим лікарем України у номінації "Професіонал".

Про це медик написав на своїй сторінці у facebook.

Так, на порталі «Likar.info» відбувалося формування рейтингу найкращих медиків України.

Обирали переможців шляхом онлайн-голосування. Підтримати свого улюбленого медика міг кожен відвідувач сайту.

Ростислав Валіхновський став найкращим у номінації «Професіонал».

До слова, батько Ростислава, Любомир Валіхновський, – відомий на Волині хірург. Він не лише заслужений лікар України, а й громадський діяч та політик. Ростиславу Валіхновському вдалось продовжити справу батька і тепер він є одним із найкращих пластичних хірургів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, Ростислав Валіхновський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:30
Хірург з Волині – найкращий медик України
Сьогодні, 10:48
У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів*
Сьогодні, 10:25
На Волині від сьогодні стартують вибори до ОТГ
Сьогодні, 10:03
У Харкові священик на джипі проїхався по могилах
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради
25 жовтень, 10:51
У Луцьку просять активніше підписувати декларації з лікарями У Луцьку просять активніше підписувати декларації з лікарями
17 жовтень, 10:06
Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем
16 жовтень, 22:57
У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня
25 серпень, 21:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:30
 0
Хірург з Волині – найкращий медик України
Сьогодні, 10:48
 0
У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів*
Сьогодні, 10:25
 0
На Волині від сьогодні стартують вибори до ОТГ
Сьогодні, 10:03
 0
У Харкові священик на джипі проїхався по могилах
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8