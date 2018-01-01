Хірург з Волині – найкращий медик України

Ростислав Валіхновський, який родом з Волині, став кращим лікарем України у номінації "Професіонал".



Про це медик написав на своїй сторінці у



Так, на порталі «Likar.info» відбувалося формування рейтингу найкращих медиків України.



Обирали переможців шляхом онлайн-голосування. Підтримати свого улюбленого медика міг кожен відвідувач сайту.



Ростислав Валіхновський став найкращим у номінації «Професіонал».



До слова, батько Ростислава, Любомир Валіхновський, – відомий на Волині хірург. Він не лише заслужений лікар України, а й громадський діяч та політик. Ростиславу Валіхновському вдалось продовжити справу батька і тепер він є одним із найкращих пластичних хірургів України.

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