Хірург з Волині – найкращий медик України
Сьогодні, 10:48
Пластичний хірург Ростислав Валіхновський, який родом з Волині, став кращим лікарем України у номінації "Професіонал".
Про це медик написав на своїй сторінці у facebook.
Так, на порталі «Likar.info» відбувалося формування рейтингу найкращих медиків України.
Обирали переможців шляхом онлайн-голосування. Підтримати свого улюбленого медика міг кожен відвідувач сайту.
Ростислав Валіхновський став найкращим у номінації «Професіонал».
До слова, батько Ростислава, Любомир Валіхновський, – відомий на Волині хірург. Він не лише заслужений лікар України, а й громадський діяч та політик. Ростиславу Валіхновському вдалось продовжити справу батька і тепер він є одним із найкращих пластичних хірургів України.
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Про це медик написав на своїй сторінці у facebook.
Так, на порталі «Likar.info» відбувалося формування рейтингу найкращих медиків України.
Обирали переможців шляхом онлайн-голосування. Підтримати свого улюбленого медика міг кожен відвідувач сайту.
Ростислав Валіхновський став найкращим у номінації «Професіонал».
До слова, батько Ростислава, Любомир Валіхновський, – відомий на Волині хірург. Він не лише заслужений лікар України, а й громадський діяч та політик. Ростиславу Валіхновському вдалось продовжити справу батька і тепер він є одним із найкращих пластичних хірургів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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