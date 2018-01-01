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Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів

Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
У Рівному під колесами мікроавтобуса одна особа загинула, інша – в лікарні.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 листопада, близько 19 години на вулиці Севастопольська, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний житель села Обарів Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito на вулиці Севастопольська здійснив наїзд на двох пішоходів. У результаті ДТП 16-рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Її однокласника із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення медзакладу Рівного. Медики оцінюють його стан як важкий.

Відповідно до медичного освідування водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 2,75 проміле.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Слідчим слідчого управління підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.


Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штраф майданчик Рівного. Досудове розслідування триває.

Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів

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Теги: аварія, Рівне
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