Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів

У Рівному під колесами мікроавтобуса одна особа загинула, інша – в лікарні.Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 листопада, близько 19 години на вулиці Севастопольська, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний житель села Обарів Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito на вулиці Севастопольська здійснив наїзд на двох пішоходів. У результаті ДТП 16-рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Її однокласника із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення медзакладу Рівного. Медики оцінюють його стан як важкий.Відповідно до медичного освідування водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 2,75 проміле.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.Слідчим слідчого управління підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штраф майданчик Рівного. Досудове розслідування триває.