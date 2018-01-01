Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:30
У Рівному під колесами мікроавтобуса одна особа загинула, інша – в лікарні.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 листопада, близько 19 години на вулиці Севастопольська, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний житель села Обарів Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito на вулиці Севастопольська здійснив наїзд на двох пішоходів. У результаті ДТП 16-рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Її однокласника із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення медзакладу Рівного. Медики оцінюють його стан як важкий.
Відповідно до медичного освідування водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 2,75 проміле.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Слідчим слідчого управління підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штраф майданчик Рівного. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 листопада, близько 19 години на вулиці Севастопольська, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний житель села Обарів Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito на вулиці Севастопольська здійснив наїзд на двох пішоходів. У результаті ДТП 16-рівнянка від отриманих травм загинула на місці події. Її однокласника із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення медзакладу Рівного. Медики оцінюють його стан як важкий.
Відповідно до медичного освідування водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 2,75 проміле.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Слідчим слідчого управління підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штраф майданчик Рівного. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пригоди продовжуються: волинський мандрівник, якого обікрали в Бразилії, збирається до Антарктиди
Сьогодні, 12:10
Смертельна аварія у Рівному: пяний водій збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:30
Хірург з Волині – найкращий медик України
Сьогодні, 10:48
У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів*
Сьогодні, 10:25