Пригоди продовжуються: волинський мандрівник, якого обікрали в Бразилії, збирається до Антарктиди

Мандрівник із Волині, якого обікрали у Бразилії, розповів про свої пригоди і впевнений, що йому вдасться подолати всі перешкоди і здійснити подорож в Антарктиду.Про це він написав на своїй сторінці у facebook.Хлопець розповів, що завітав в посольство України в Бразилії, місто Бразиліа, аби поновити документи."Всі хто хоче допомогти, дуже прошу вас контактувати через Andrij Mochurad. З кількох причин:1) Він як мінімум має стабільний інтернет.2) Саме він запросив мене долучитись до експедиції, та є кординатором цього етапу моєї подорожі", - зазначає Віктор-Микола.Він зазначив, що виробництво нового паспорту займе чимало часу, оскільки робитимуть його в Україні, а після цього його мають доправити у Бразилію.Мандрівник розповів, що зупинився на фермі та посумісництву тренінговій базі місцевих реконструкторів."Попри дану пригоду подорож на сніжний контенент не скасовується, адже я вже тут, а Андрій прилітає сюди в січні. Тож ми і далі плануємо зняти документальний фільм про станцію Академіка Вернадського. Правда тепер потрібно відновити частину необхідного для цього спорядження (Камеру та все що на ній було в мене вкрали разом з наплічником, про одяг я вже взагалі мовчу. Знали б ви як тупо в тропіках лізучи на гору тягати з собою зимові термухи та фліски...", - йдеться у дописі.