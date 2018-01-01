Пригоди продовжуються: волинський мандрівник, якого обікрали в Бразилії, збирається до Антарктиди
Сьогодні, 12:10
Мандрівник із Волині Віктор-Микола Гаврилюк, якого обікрали у Бразилії, розповів про свої пригоди і впевнений, що йому вдасться подолати всі перешкоди і здійснити подорож в Антарктиду.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Хлопець розповів, що завітав в посольство України в Бразилії, місто Бразиліа, аби поновити документи.
"Всі хто хоче допомогти, дуже прошу вас контактувати через Andrij Mochurad. З кількох причин:
1) Він як мінімум має стабільний інтернет.
2) Саме він запросив мене долучитись до експедиції, та є кординатором цього етапу моєї подорожі", - зазначає Віктор-Микола.
Він зазначив, що виробництво нового паспорту займе чимало часу, оскільки робитимуть його в Україні, а після цього його мають доправити у Бразилію.
Мандрівник розповів, що зупинився на фермі та посумісництву тренінговій базі місцевих реконструкторів.
"Попри дану пригоду подорож на сніжний контенент не скасовується, адже я вже тут, а Андрій прилітає сюди в січні. Тож ми і далі плануємо зняти документальний фільм про станцію Академіка Вернадського. Правда тепер потрібно відновити частину необхідного для цього спорядження (Камеру та все що на ній було в мене вкрали разом з наплічником, про одяг я вже взагалі мовчу. Знали б ви як тупо в тропіках лізучи на гору тягати з собою зимові термухи та фліски...", - йдеться у дописі.
Тож усі, хто бажає допомогти, його картка monobank 5375414103041454
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Хлопець розповів, що завітав в посольство України в Бразилії, місто Бразиліа, аби поновити документи.
"Всі хто хоче допомогти, дуже прошу вас контактувати через Andrij Mochurad. З кількох причин:
1) Він як мінімум має стабільний інтернет.
2) Саме він запросив мене долучитись до експедиції, та є кординатором цього етапу моєї подорожі", - зазначає Віктор-Микола.
Він зазначив, що виробництво нового паспорту займе чимало часу, оскільки робитимуть його в Україні, а після цього його мають доправити у Бразилію.
Мандрівник розповів, що зупинився на фермі та посумісництву тренінговій базі місцевих реконструкторів.
"Попри дану пригоду подорож на сніжний контенент не скасовується, адже я вже тут, а Андрій прилітає сюди в січні. Тож ми і далі плануємо зняти документальний фільм про станцію Академіка Вернадського. Правда тепер потрібно відновити частину необхідного для цього спорядження (Камеру та все що на ній було в мене вкрали разом з наплічником, про одяг я вже взагалі мовчу. Знали б ви як тупо в тропіках лізучи на гору тягати з собою зимові термухи та фліски...", - йдеться у дописі.
Тож усі, хто бажає допомогти, його картка monobank 5375414103041454
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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