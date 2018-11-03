У Росії потяг протаранив вантажівку: серед постраджалих є українці. ВІДЕО





Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, - пишуть



Водій КамАЗа виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Північно-Кавказької залізниці.



Машиніст не встиг загальмувати через маленьку відстань. Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, в тому числі водій вантажівки, машиніст і його помічник.



Решта постраждалих звернулися за медичною допомогою з легкими ушкодженнями. Серед постраждалих є громадянин України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Краснодарському краї (Росія) пасажирський потяг Мінськ – Адлер протаранив КамАЗ, який виїхав на колію.Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, - пишуть Факти Водій КамАЗа виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Північно-Кавказької залізниці.Машиніст не встиг загальмувати через маленьку відстань. Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, в тому числі водій вантажівки, машиніст і його помічник.Решта постраждалих звернулися за медичною допомогою з легкими ушкодженнями. Серед постраждалих є громадянин України.

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