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У Росії потяг протаранив вантажівку: серед постраджалих є українці. ВІДЕО

У Росії потяг протаранив вантажівку: серед постраджалих є українці. ВІДЕО
У Краснодарському краї (Росія) пасажирський потяг Мінськ – Адлер протаранив КамАЗ, який виїхав на колію.

Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, - пишуть Факти.

Водій КамАЗа виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Північно-Кавказької залізниці.

Машиніст не встиг загальмувати через маленьку відстань. Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, в тому числі водій вантажівки, машиніст і його помічник.

Решта постраждалих звернулися за медичною допомогою з легкими ушкодженнями. Серед постраждалих є громадянин України.


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Теги: Росія, аварія
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