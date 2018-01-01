Повні кошики грибів: на Волині триває сезон «тихого полювання». ФОТО





Наразі почався сезон найбільш холодостійких і найпізніших грибів – зелениць, - пише



На початок листопада в лісі щедрий урожай зелениць: зелених і сивих, молоденьких і старих. Важливо знати, що різні наукові джерела вказують на умовну їстівність гриба-зеленички. Але сучасні біологи вважають, що речовини, що додають зелений колір шапочці, під час термічної обробки не руйнуються і можуть привести до отруєння, яке становить небезпеку для серцево-судинної системи людини, а саме сприяє розвитку інфаркту і тромбозів. Однак з іншого боку в грибах містяться білки, жири і вуглеводи, а також вітаміни В1, В2, РР і D, необхідні для організму людини. Крім того, зеленичка багата на каротин, фосфор і пантотенову кислоту. Отже, вживати цей гриб у великих кількостях забороняється.



У лісі багато грибів, яких у Шацьку називають козами. Ці гриби мають специфічний аромат з гірчинкою. Але після 5 хвилин варіння гіркота зникає, і тоді козу можна варити, смажити, солити, маринувати, сушити. Досвідчені грибники знають, що краще вживати молоді гриби. А перестиглі, кажуть, надто вже гіркі і жорсткі.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восени шацькі ліси переповнені любителями тихого полювання.Наразі почався сезон найбільш холодостійких і найпізніших грибів – зелениць, - пише Район.Шацьк На початок листопада в лісі щедрий урожай зелениць: зелених і сивих, молоденьких і старих. Важливо знати, що різні наукові джерела вказують на умовну їстівність гриба-зеленички. Але сучасні біологи вважають, що речовини, що додають зелений колір шапочці, під час термічної обробки не руйнуються і можуть привести до отруєння, яке становить небезпеку для серцево-судинної системи людини, а саме сприяє розвитку інфаркту і тромбозів. Однак з іншого боку в грибах містяться білки, жири і вуглеводи, а також вітаміни В1, В2, РР і D, необхідні для організму людини. Крім того, зеленичка багата на каротин, фосфор і пантотенову кислоту. Отже, вживати цей гриб у великих кількостях забороняється.У лісі багато грибів, яких у Шацьку називають козами. Ці гриби мають специфічний аромат з гірчинкою. Але після 5 хвилин варіння гіркота зникає, і тоді козу можна варити, смажити, солити, маринувати, сушити. Досвідчені грибники знають, що краще вживати молоді гриби. А перестиглі, кажуть, надто вже гіркі і жорсткі.

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