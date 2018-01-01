Порошенко підписав із Вселенським патріархом угоду про створення незалежної УПЦ

Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі у Стамбулі 3 листопада підписали угоду про створення незалежної Української православної церкви.



Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Петро Порошенко, - інформує



Після підписання, глава держави заявив, що це важливий крок для надання Томосу.



"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали", - зазначив Порошенко.



Нагадаємо, що Петро Порошенко 3 листопада з офіційним візитом прибув у Стамбул. Там в президента запланована низка зустрічей.



Своєю чергою Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що "це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу".



"Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українита Вселенський патріархпід час зустрічі у Стамбулі 3 листопада підписали угоду про створення незалежної Української православної церкви.Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Петро Порошенко, - інформує ТСН Після підписання, глава держави заявив, що це важливий крок для надання Томосу."Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали", - зазначив Порошенко.Нагадаємо, що Петро Порошенко 3 листопада з офіційним візитом прибув у Стамбул. Там в президента запланована низка зустрічей.Своєю чергою Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що "це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу"."Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні", - додав він.

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