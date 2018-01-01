Порошенко підписав із Вселенським патріархом угоду про створення незалежної УПЦ
Сьогодні, 15:01
Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі у Стамбулі 3 листопада підписали угоду про створення незалежної Української православної церкви.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Петро Порошенко, - інформує ТСН.
Після підписання, глава держави заявив, що це важливий крок для надання Томосу.
"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко 3 листопада з офіційним візитом прибув у Стамбул. Там в президента запланована низка зустрічей.
Своєю чергою Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що "це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу".
"Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні", - додав він.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Петро Порошенко, - інформує ТСН.
Після підписання, глава держави заявив, що це важливий крок для надання Томосу.
"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко 3 листопада з офіційним візитом прибув у Стамбул. Там в президента запланована низка зустрічей.
Своєю чергою Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що "це виключне право матері-церкви – дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу".
"Ми переконані, що рішення про автокефалію приведе до єдності всіх православних в Україні", - додав він.
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