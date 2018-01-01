На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки





Заява про зникнення доньки надійшла від 42-річної мешканки селища Бабаі до чергової частини Харківського відділу поліції 2 листопада о 20:29, - повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.



Під час розшукових заходів тіло дівчинки було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка.



Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває огляд місця події .



Наразі встановлюють усі обставини трагедії.









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