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На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки

На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки
У Харківському районі поліцейські встановлюють обставини загибелі 15-річної дівчинки.

Заява про зникнення доньки надійшла від 42-річної мешканки селища Бабаі до чергової частини Харківського відділу поліції 2 листопада о 20:29, - повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Під час розшукових заходів тіло дівчинки було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває огляд місця події .

Наразі встановлюють усі обставини трагедії.




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Теги: Харківщина, вбивство, дитина
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