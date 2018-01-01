вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок

У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок
На вулицях Варшави перехожі можуть спостерігати появу незвичайних постерів та сітілайтів, на яких зображені трудові мігрантки з України.

Авторкою цих робіт є українська художниця Оксана Брюховецька, - пише видання 0352 ua.

На плакатах зображені українки, які їдуть в Польщу, щоб працювати там посудомийницями, прибиральницями, збирачками ягід, тощо.

Українських заробітчанок художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із відомою українською поетесою та письменницею Лесею Українкою. Вгорі на плакатах видніється напис польською: "Я – українка!"

"Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру", – зауважила Оксана Брюховецька на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, реклама, заробітчани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Та це давно було, я сам їх вішав...
Відповісти
Те саме можна зробити в Великобританії про поляків )))
Відповісти
Слава Україні! Слава Томосу! Слава святому Бандері! Слава Порошенку! Слава всім! А я плював на все і іду в Польщу на яблука! Героям слава!
Відповісти
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 18:50
У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок
Сьогодні, 18:01
Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
Сьогодні, 17:18
На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки
Сьогодні, 17:01
У Ратному відкрили новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО
16 жовтень, 12:54
Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
28 вересень, 15:49
Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом
12 вересень, 19:33
У Польщі підрахували, скільки щомісяця отримують українські заробітчани У Польщі підрахували, скільки щомісяця отримують українські заробітчани
25 серпень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок
Сьогодні, 18:01
 0
Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
Сьогодні, 17:18
 0
На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки
Сьогодні, 17:01
 0
У Ратному відкрили новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8