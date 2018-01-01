У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок
Сьогодні, 18:01
На вулицях Варшави перехожі можуть спостерігати появу незвичайних постерів та сітілайтів, на яких зображені трудові мігрантки з України.
Авторкою цих робіт є українська художниця Оксана Брюховецька, - пише видання 0352 ua.
На плакатах зображені українки, які їдуть в Польщу, щоб працювати там посудомийницями, прибиральницями, збирачками ягід, тощо.
Українських заробітчанок художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із відомою українською поетесою та письменницею Лесею Українкою. Вгорі на плакатах видніється напис польською: "Я – українка!"
"Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру", – зауважила Оксана Брюховецька на своїй сторінці у мережі Фейсбук.
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Авторкою цих робіт є українська художниця Оксана Брюховецька, - пише видання 0352 ua.
На плакатах зображені українки, які їдуть в Польщу, щоб працювати там посудомийницями, прибиральницями, збирачками ягід, тощо.
Українських заробітчанок художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із відомою українською поетесою та письменницею Лесею Українкою. Вгорі на плакатах видніється напис польською: "Я – українка!"
"Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру", – зауважила Оксана Брюховецька на своїй сторінці у мережі Фейсбук.
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Коментарі 3
Та це давно було, я сам їх вішав...
Те саме можна зробити в Великобританії про поляків )))
Слава Україні! Слава Томосу! Слава святому Бандері! Слава Порошенку! Слава всім! А я плював на все і іду в Польщу на яблука! Героям слава!
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