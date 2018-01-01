У Польщі з'явилася скандальна реклама про українських заробітчанок





Авторкою цих робіт є українська художниця Оксана Брюховецька, - пише видання



На плакатах зображені українки, які їдуть в Польщу, щоб працювати там посудомийницями, прибиральницями, збирачками ягід, тощо.



Українських заробітчанок художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із відомою українською поетесою та письменницею Лесею Українкою. Вгорі на плакатах видніється напис польською: "Я – українка!"



"Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру", – зауважила Оксана Брюховецька на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях Варшави перехожі можуть спостерігати появу незвичайних постерів та сітілайтів, на яких зображені трудові мігрантки з України.Авторкою цих робіт є українська художниця Оксана Брюховецька, - пише видання 0352 ua На плакатах зображені українки, які їдуть в Польщу, щоб працювати там посудомийницями, прибиральницями, збирачками ягід, тощо.Українських заробітчанок художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із відомою українською поетесою та письменницею Лесею Українкою. Вгорі на плакатах видніється напис польською: "Я – українка!""Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру", – зауважила Оксана Брюховецька на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

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