Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони





Відповідний тендер оголосили 2 листопада через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть



Пропозиції прийматимуть до 18 листопада. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 19 листопада.



Йдеться про розбирання старих конструкцій, земляні роботи, влаштування фундаменту, стін і перегородок, перекриттів, утеплення конструкцій, встановлення вікон, дверей, проведення вентиляційної, опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, освітлення території, встановлення огорожі, викладення доріжок, озеленення тощо.



Роботи планують завершити до 30 червня 2020 року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 10 років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.



Попередньо департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА оголошував тендер на реконструкцію навчального закладу в жовтні. Тоді роботи оцінили в 48,189 мільйона гривень. Однак процедуру закупівлю відмінили через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкцію загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів села Піща Шацького району, що на вулиці Центральній, 84, оцінили в 53,8096 мільйона гривень.Відповідний тендер оголосили 2 листопада через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини Пропозиції прийматимуть до 18 листопада. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 19 листопада.Йдеться про розбирання старих конструкцій, земляні роботи, влаштування фундаменту, стін і перегородок, перекриттів, утеплення конструкцій, встановлення вікон, дверей, проведення вентиляційної, опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, освітлення території, встановлення огорожі, викладення доріжок, озеленення тощо.Роботи планують завершити до 30 червня 2020 року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 10 років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.Попередньо департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА оголошував тендер на реконструкцію навчального закладу в жовтні. Тоді роботи оцінили в 48,189 мільйона гривень. Однак процедуру закупівлю відмінили через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

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