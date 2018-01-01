вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони

Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
Реконструкцію загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів села Піща Шацького району, що на вулиці Центральній, 84, оцінили в 53,8096 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосили 2 листопада через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини.

Пропозиції прийматимуть до 18 листопада. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 19 листопада.

Йдеться про розбирання старих конструкцій, земляні роботи, влаштування фундаменту, стін і перегородок, перекриттів, утеплення конструкцій, встановлення вікон, дверей, проведення вентиляційної, опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, освітлення території, встановлення огорожі, викладення доріжок, озеленення тощо.

Роботи планують завершити до 30 червня 2020 року. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 10 років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

Попередньо департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА оголошував тендер на реконструкцію навчального закладу в жовтні. Тоді роботи оцінили в 48,189 мільйона гривень. Однак процедуру закупівлю відмінили через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, ремонт, тендер, Піща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
Сьогодні, 17:18
На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки
Сьогодні, 17:01
У Ратному відкрили новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині
Сьогодні, 15:29
У Ковелі терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
29 жовтень, 17:02
Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів
21 жовтень, 02:14
На ремонт однієї із вулиць Луцька витратять понад 170 тисяч гривень На ремонт однієї із вулиць Луцька витратять понад 170 тисяч гривень
11 жовтень, 08:54
Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи
26 вересень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
Сьогодні, 17:18
 0
На Харківщині в лісі знайшли тіло 15-річної дівчинки
Сьогодні, 17:01
 0
У Ратному відкрили новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині
Сьогодні, 15:29
 0
У Ковелі терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8