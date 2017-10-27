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Стало відомо, скільки грошей отримають волинські громади на вибори. ІНФОГРАФІКА

Стало відомо, скільки грошей отримають волинські громади на вибори. ІНФОГРАФІКА
На підготовку та проведення перших місцевих виборів у дев’яти громадах у Волинській області спрямують 2 млн 473 тисяч 600 грн субвенцій з державного бюджету.

Про це йдеться у постанові ЦВК № 175 від 25 жовтня 2018 року, – повідомляє Волинське представництво Громадянської мережі ОПОРА.

Кошти виділять у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 23 грудня.

Так, на листопад виділили 1 млн 237 тис. 400 грн, а на грудень – 1 млн 236 тис. 400 грн. Зокрема, найбільшу суму коштів отримає Ківерцівська міська ОТГ Ківерцівського району – 467,5 тис. грн, найменше – Привітненська сільська ОТГ Локачинського району – 207,9 тис. грн.

Кошти між іншими волинськими громадами, де 23 грудня відбудуться вибори, розподілили таким чином:

Старовижівська селищна ОТГ Старовижівського району – 378,3 тис. грн;
Війницька сільська ОТГ Локачинського району – 304,9 тис. грн;
Гуто-Боровенська сільська ОТГ Камінь-Каширського району – 233 тис. грн;
Підгайцівська сільська ОТГ Луцького району – 224,7 тис. грн;
Липинська сільська ОТГ Луцького району – 211,3 тис. грн.;
Гіркополонківська cільська ОТГ Луцького району – 210,9 тис. грн.;
Тростянецька сільська ОТГ Ківерцівського району – 235, 1 тис. грн.

Загалом по Україні на проведення перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року у низці громад передбачено 32 млн 7 тис. грн.

Окрім того, Волинь отримала кошти із субвенції на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення перших місцевих виборів в обсязі 10,6 тис. грн. Усю суму мають використати протягом листопада.

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Теги: вибори, громада
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