У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

У селах Скобелка та Лобачівка «дали добро» на реконструкцію приміщень під амбулаторії, тож там активно тривають роботи.Про хід реконструкцій стало відомо 1 листопада під час зустрічі голови райдержадміністраціїз консультанткою з управління субпроектом Світового банку у Волинській області, інформують на сайті райдержадміністрації.За словами Марії Адамчук, цей проект – один із найбільших інвестиційних проектів на Волині:«Проект Світового банку спрямований на зниження рівня серцево-судинних захворювань. Адже саме ці патології є найпоширенішими серед населення. Варто зауважити, що даний проект є одним із найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються на Волині», - зауважила Марія Адамчук.Учасники зустрічі обговорили поточний стан упровадження заходів субпроекту та зосередилися на тих проблемах, що найбільше виникають у напрямку капітального ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.За словами голови райдержадміністрації, об’єктів першої та другої фази ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі чотири: це у селах Скобелка, Журавники, Печихвости та Лобачівка.Всі вони перебувають на різних етапах підготовки проектно-кошторисної документації. У Скобелці та Лобачівці проектно-кошторисну документацію вже затвердили, отримали дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт, які вже проводять.У Печихвостах та Журавниках проектно-кошторисну документацію також зробили, передали документи на отримання дозволу на початок проведення будівельно-монтажних робіт.Фото зі сторінки Марії Адамчук у Facebook: