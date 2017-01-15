У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО
03 листопад, 23:36
У селах Скобелка та Лобачівка «дали добро» на реконструкцію приміщень під амбулаторії, тож там активно тривають роботи.
Про хід реконструкцій стало відомо 1 листопада під час зустрічі голови райдержадміністрації Юлії Гринчук з консультанткою з управління субпроектом Світового банку у Волинській області Марією Адамчук, інформують на сайті райдержадміністрації.
За словами Марії Адамчук, цей проект – один із найбільших інвестиційних проектів на Волині:
«Проект Світового банку спрямований на зниження рівня серцево-судинних захворювань. Адже саме ці патології є найпоширенішими серед населення. Варто зауважити, що даний проект є одним із найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються на Волині», - зауважила Марія Адамчук.
Учасники зустрічі обговорили поточний стан упровадження заходів субпроекту та зосередилися на тих проблемах, що найбільше виникають у напрямку капітального ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.
За словами голови райдержадміністрації, об’єктів першої та другої фази ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі чотири: це у селах Скобелка, Журавники, Печихвости та Лобачівка.
Всі вони перебувають на різних етапах підготовки проектно-кошторисної документації. У Скобелці та Лобачівці проектно-кошторисну документацію вже затвердили, отримали дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт, які вже проводять.
У Печихвостах та Журавниках проектно-кошторисну документацію також зробили, передали документи на отримання дозволу на початок проведення будівельно-монтажних робіт.
Фото зі сторінки Марії Адамчук у Facebook:
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Про хід реконструкцій стало відомо 1 листопада під час зустрічі голови райдержадміністрації Юлії Гринчук з консультанткою з управління субпроектом Світового банку у Волинській області Марією Адамчук, інформують на сайті райдержадміністрації.
За словами Марії Адамчук, цей проект – один із найбільших інвестиційних проектів на Волині:
«Проект Світового банку спрямований на зниження рівня серцево-судинних захворювань. Адже саме ці патології є найпоширенішими серед населення. Варто зауважити, що даний проект є одним із найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються на Волині», - зауважила Марія Адамчук.
Учасники зустрічі обговорили поточний стан упровадження заходів субпроекту та зосередилися на тих проблемах, що найбільше виникають у напрямку капітального ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.
За словами голови райдержадміністрації, об’єктів першої та другої фази ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі чотири: це у селах Скобелка, Журавники, Печихвости та Лобачівка.
Всі вони перебувають на різних етапах підготовки проектно-кошторисної документації. У Скобелці та Лобачівці проектно-кошторисну документацію вже затвердили, отримали дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт, які вже проводять.
У Печихвостах та Журавниках проектно-кошторисну документацію також зробили, передали документи на отримання дозволу на початок проведення будівельно-монтажних робіт.
Фото зі сторінки Марії Адамчук у Facebook:
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