вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО
У селах Скобелка та Лобачівка «дали добро» на реконструкцію приміщень під амбулаторії, тож там активно тривають роботи.

Про хід реконструкцій стало відомо 1 листопада під час зустрічі голови райдержадміністрації Юлії Гринчук з консультанткою з управління субпроектом Світового банку у Волинській області Марією Адамчук, інформують на сайті райдержадміністрації.

За словами Марії Адамчук, цей проект – один із найбільших інвестиційних проектів на Волині:

«Проект Світового банку спрямований на зниження рівня серцево-судинних захворювань. Адже саме ці патології є найпоширенішими серед населення. Варто зауважити, що даний проект є одним із найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються на Волині», - зауважила Марія Адамчук.

Учасники зустрічі обговорили поточний стан упровадження заходів субпроекту та зосередилися на тих проблемах, що найбільше виникають у напрямку капітального ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

За словами голови райдержадміністрації, об’єктів першої та другої фази ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі чотири: це у селах Скобелка, Журавники, Печихвости та Лобачівка.

Всі вони перебувають на різних етапах підготовки проектно-кошторисної документації. У Скобелці та Лобачівці проектно-кошторисну документацію вже затвердили, отримали дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт, які вже проводять.

У Печихвостах та Журавниках проектно-кошторисну документацію також зробили, передали документи на отримання дозволу на початок проведення будівельно-монтажних робіт.

Фото зі сторінки Марії Адамчук у Facebook:
У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: амбулаторія, реконструкція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 00:17
У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО
03 листопад, 23:36
Стало відомо, скільки грошей отримають волинські громади на вибори. ІНФОГРАФІКА
03 листопад, 22:31
У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
03 листопад, 21:57
Волинські школярі прибирали ліс від сміття
03 листопад, 20:58
Схожі новини
На Ковельщині шукають підрядників для реконструкції амбулаторій На Ковельщині шукають підрядників для реконструкції амбулаторій
15 січень, 2017, 14:49
Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів
21 жовтень, 02:14
У скільки «влетить» реконструкція луцького РАЦСу. ВІДЕО У скільки «влетить» реконструкція луцького РАЦСу. ВІДЕО
18 жовтень, 08:35
Архітектори показали, яким буде «Трояндовий сквер» у Луцьку Архітектори показали, яким буде «Трояндовий сквер» у Луцьку
29 вересень, 23:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 00:17
 0
У двох селах на Волині почали реконструювати приміщення під амбулаторії. ФОТО
03 листопад, 23:36
 0
Стало відомо, скільки грошей отримають волинські громади на вибори. ІНФОГРАФІКА
03 листопад, 22:31
 0
У Луцьку легковик протаранив бус і пролетів між стовпами. ФОТО
03 листопад, 21:57
 0
Волинські школярі прибирали ліс від сміття
03 листопад, 20:58
 0
Медіа
відео
1/8