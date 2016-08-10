Волинянин «здав» свого племінника з марихуаною поліції





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, в якій слідчій просить про необхідність у призначенні експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Пише



Зазначається, що 20-го жовтня до Нововолинського відділу поліції зателефонував чоловік та повідомив, що його племінник по вулиці Стуса в селищі Благодатне незаконно зберігає речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.



Працівники поліції виїхали на місце. Чоловік добровільно видав з кишені куртки пачку з-під цигарок "Київ". У ній знаходилась речовина, що візуально схожа на наркотичний засіб "канабіс".



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця Благодатного поліція вилучила речовину, ззовні схожу на наркотичний засіб "канабіс".Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, в якій слідчій просить про необхідність у призначенні експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Пише "Під прицілом" Зазначається, що 20-го жовтня до Нововолинського відділу поліції зателефонував чоловік та повідомив, що його племінник по вулиці Стуса в селищі Благодатне незаконно зберігає речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.Працівники поліції виїхали на місце. Чоловік добровільно видав з кишені куртки пачку з-під цигарок "Київ". У ній знаходилась речовина, що візуально схожа на наркотичний засіб "канабіс".Триває слідство.

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