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Волинянин «здав» свого племінника з марихуаною поліції

Волинянин «здав» свого племінника з марихуаною поліції
У мешканця Благодатного поліція вилучила речовину, ззовні схожу на наркотичний засіб "канабіс".

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, в якій слідчій просить про необхідність у призначенні експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Пише "Під прицілом".

Зазначається, що 20-го жовтня до Нововолинського відділу поліції зателефонував чоловік та повідомив, що його племінник по вулиці Стуса в селищі Благодатне незаконно зберігає речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.

Працівники поліції виїхали на місце. Чоловік добровільно видав з кишені куртки пачку з-під цигарок "Київ". У ній знаходилась речовина, що візуально схожа на наркотичний засіб "канабіс".

Триває слідство.

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Теги: канабіс, поліція
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