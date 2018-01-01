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Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО

Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО
У селі під Луцьком сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Про це повідомляє "Під прицілом".

Аварія трапилася у селі Милуші сьогодні 3 листопада близько 21.00.

Як стало відомо, автомобіль "Форд" на українській реєстрації під час обгону іншого авто виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив аварію.

Інформації про постраждалих немає.

На місці події працює поліція.

Деталі згодом.
Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО

Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО

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Теги: аварія, зустрічна, Милушин
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Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 00:17
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