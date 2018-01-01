Виїхав на зустрічну смугу: аварія під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 00:17
У селі під Луцьком сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.
Про це повідомляє "Під прицілом".
Аварія трапилася у селі Милуші сьогодні 3 листопада близько 21.00.
Як стало відомо, автомобіль "Форд" на українській реєстрації під час обгону іншого авто виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив аварію.
Інформації про постраждалих немає.
На місці події працює поліція.
Деталі згодом.
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Про це повідомляє "Під прицілом".
Аварія трапилася у селі Милуші сьогодні 3 листопада близько 21.00.
Як стало відомо, автомобіль "Форд" на українській реєстрації під час обгону іншого авто виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив аварію.
Інформації про постраждалих немає.
На місці події працює поліція.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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