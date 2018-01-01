У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО





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В урочистому відкритті установ взяли участь голова Благодійного фонду «Міст в життя» Вальдемар Шрьодер, директор Центру християнського життя України Михайло Степанович Атаманський, пастор церкви Петро Дмитрович Янюк, старший просвітер церков ЄХБ у Волинській області Ярослав Леонтійович Троць, сільський голова Сергій Олександрович Яручик.



У ході церемонії було передано символічний ключ, а також відбулась спільна молитва для освячення будинків. Після цього, як належить, усіх гостей та учасників заходу запросили до будинків, ознайомитись з новими умовами проживання сімей.



Важливо реалізовувати такі місії, адже створити дитячий будинок сімейного типу означає не просто збудувати будинок, а створити атмосферу любові, затишку та підтримки.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці відбулось відкриття двох дитячих будинків сімейного типу, де сімейне тепло, любов та затишок зможуть віднайти сироти та діти позбавлені батьківського піклування.Йдеться на сайті Боратинської сільської ради.В урочистому відкритті установ взяли участь голова Благодійного фонду «Міст в життя», директор Центру християнського життя Україний, пастор церкви, старший просвітер церков ЄХБ у Волинській області, сільський головаУ ході церемонії було передано символічний ключ, а також відбулась спільна молитва для освячення будинків. Після цього, як належить, усіх гостей та учасників заходу запросили до будинків, ознайомитись з новими умовами проживання сімей.Важливо реалізовувати такі місії, адже створити дитячий будинок сімейного типу означає не просто збудувати будинок, а створити атмосферу любові, затишку та підтримки.

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