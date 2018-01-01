У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО
Сьогодні, 08:27
У селі Рованці відбулось відкриття двох дитячих будинків сімейного типу, де сімейне тепло, любов та затишок зможуть віднайти сироти та діти позбавлені батьківського піклування.
Йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
В урочистому відкритті установ взяли участь голова Благодійного фонду «Міст в життя» Вальдемар Шрьодер, директор Центру християнського життя України Михайло Степанович Атаманський, пастор церкви Петро Дмитрович Янюк, старший просвітер церков ЄХБ у Волинській області Ярослав Леонтійович Троць, сільський голова Сергій Олександрович Яручик.
У ході церемонії було передано символічний ключ, а також відбулась спільна молитва для освячення будинків. Після цього, як належить, усіх гостей та учасників заходу запросили до будинків, ознайомитись з новими умовами проживання сімей.
Важливо реалізовувати такі місії, адже створити дитячий будинок сімейного типу означає не просто збудувати будинок, а створити атмосферу любові, затишку та підтримки.
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Йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
В урочистому відкритті установ взяли участь голова Благодійного фонду «Міст в життя» Вальдемар Шрьодер, директор Центру християнського життя України Михайло Степанович Атаманський, пастор церкви Петро Дмитрович Янюк, старший просвітер церков ЄХБ у Волинській області Ярослав Леонтійович Троць, сільський голова Сергій Олександрович Яручик.
У ході церемонії було передано символічний ключ, а також відбулась спільна молитва для освячення будинків. Після цього, як належить, усіх гостей та учасників заходу запросили до будинків, ознайомитись з новими умовами проживання сімей.
Важливо реалізовувати такі місії, адже створити дитячий будинок сімейного типу означає не просто збудувати будинок, а створити атмосферу любові, затишку та підтримки.
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