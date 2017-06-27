Лучани підтримали петицію щодо перейменування вулиці на честь Івана Корсака
Сьогодні, 05:34
У Луцьку зареєстрували петицію, аби перейменувати чи назвати вулицю міста на честь письменника Івана Корсака.
За 3 дні до завершення вона набрала 301 голос, – пише Район.Луцьк.
Автори ідеї — Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та учасники вечора-спогаду «Іван Корсак. Життя продовжується у слові».
Вони звертаються до керівництва та депутатів Луцької міської ради вшанувати пам'ять про Івана Корсака, назвавши або перейменувавши одну із вулиць міста Луцька – КОРСАК.
Як відомо, Іван Корсак – активний учасник національно-демократичного руху на Волині на початку 90-х років 20 століття. Був редактором першої у краї демократичної газети «Народна трибуна», обраний її редактором сесією Луцької міської ради.
Депутат обласної ради 3-х скликань. Під час його головування в комісії обласної ради з питань культури і духовності доклав зусиль для зміцнення матеріальної бази обласних установ — приміщень обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, художнього музею—відділу Волинського краєзнавчого музею.
В останні роки активно працював в царині історичної прози.
Його перу належать 16 романів, 2 з них — перекладені на польську і литовську мови. У 2018 році родиною І.Ф. Корсака запроваджено премію за кращий історичний роман, створений в Україні, — розповіли автори петиції.
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За 3 дні до завершення вона набрала 301 голос, – пише Район.Луцьк.
Автори ідеї — Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та учасники вечора-спогаду «Іван Корсак. Життя продовжується у слові».
Вони звертаються до керівництва та депутатів Луцької міської ради вшанувати пам'ять про Івана Корсака, назвавши або перейменувавши одну із вулиць міста Луцька – КОРСАК.
Як відомо, Іван Корсак – активний учасник національно-демократичного руху на Волині на початку 90-х років 20 століття. Був редактором першої у краї демократичної газети «Народна трибуна», обраний її редактором сесією Луцької міської ради.
Депутат обласної ради 3-х скликань. Під час його головування в комісії обласної ради з питань культури і духовності доклав зусиль для зміцнення матеріальної бази обласних установ — приміщень обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, художнього музею—відділу Волинського краєзнавчого музею.
В останні роки активно працював в царині історичної прози.
Його перу належать 16 романів, 2 з них — перекладені на польську і литовську мови. У 2018 році родиною І.Ф. Корсака запроваджено премію за кращий історичний роман, створений в Україні, — розповіли автори петиції.
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