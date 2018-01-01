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ФК «Волинь» - лідер у турнірній таблиці Першої ліги

ФК «Волинь» - лідер у турнірній таблиці Першої ліги
Луцька «Волинь» перемогла «Зірку» з Кропивницького та вийшла на перше місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Матч відбувся 3 листопада в Луцьку, – пише Район.Луцьк.

Лучани відкрили рахунок на 34 хвилині. Після подачі «хрестоносцями» кутового Міха Горопевшек на дальній стійці головою переправив м'яч у ворота.

На 67 Денис Кожанов подвоїв рахунок. Він заробив кутовий і саме на його подачу з кута поля у воротарський відгукнувся Карпенко, який ударом головою робить рахунок 2:0.

За трохи гості скоротили відставання. Кондраков скористався помилкою захисту «Волині» і вийшовши на ударну позицію спокійно перекинув Неділька, який залишив ворота – 2:1.

Але на 79 «хрестоносці» збільшили відрив. Дмитро Козьбан заробив кутовий і після його подачі та першого удару у поперечину воріт «Зірки», форвард «Волині» головою спрямував м'яч до сітки, звідки його вибив захисник, але шкіряна куля все-таки встигла перетнути лінію воріт – 3:1.

Таким чином лучани з 35 балами – на перші сходиці. На другій перебуває «Дніпро-1» з 34, але в них на гру менше.

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Теги: ФК Волинь, футбол, перша ліга
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