У Луцьку пасажир побив водія маршрутки
Сьогодні, 06:28
У Луцьку пасажир маршрутки №31 побив водія цього ж транспортного засобу.
Про це повідомляють очевидці у групі "Теревені про Луцьк" у Фейсбук.
"Сьогодні їхала в маршрутці N31. На вул. Молоді на зупинці наввпроти літака, якийсь імбіцил з жінкою і з дитиною вийшов з маршрутки, а потім забіг назад і почав бити водія. Це навіжене било зі всієї сили просто в лице і в голову!!! І кричало: "я навчу, вас, маршрутчиків…" Все обличчя водія в крові!! Які є придурки!!!!! Це страшно...", – написала Таня Барвінська.
Під дописом відбувається активне обговорення події. Зокрема, Юлія Журба прокоментувала, що тиждень тому водій іншої маршрутки, №17, рушив, не дочекавшись, доки вийде 7-річна дитина.
Ще одна користувачка зауважила, що "Така ж сама ситуація була в маршрутці Луцьк-Озерце, я шокована".
Загалом думки учасників обговорення розійшлися: хтось захищає водія, а хтось – навпаки.
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Про це повідомляють очевидці у групі "Теревені про Луцьк" у Фейсбук.
"Сьогодні їхала в маршрутці N31. На вул. Молоді на зупинці наввпроти літака, якийсь імбіцил з жінкою і з дитиною вийшов з маршрутки, а потім забіг назад і почав бити водія. Це навіжене било зі всієї сили просто в лице і в голову!!! І кричало: "я навчу, вас, маршрутчиків…" Все обличчя водія в крові!! Які є придурки!!!!! Це страшно...", – написала Таня Барвінська.
Під дописом відбувається активне обговорення події. Зокрема, Юлія Журба прокоментувала, що тиждень тому водій іншої маршрутки, №17, рушив, не дочекавшись, доки вийде 7-річна дитина.
Ще одна користувачка зауважила, що "Така ж сама ситуація була в маршрутці Луцьк-Озерце, я шокована".
Загалом думки учасників обговорення розійшлися: хтось захищає водія, а хтось – навпаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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