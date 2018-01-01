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У Луцьку пасажир побив водія маршрутки

У Луцьку пасажир побив водія маршрутки
У Луцьку пасажир маршрутки №31 побив водія цього ж транспортного засобу.

Про це повідомляють очевидці у групі "Теревені про Луцьк" у Фейсбук.

"Сьогодні їхала в маршрутці N31. На вул. Молоді на зупинці наввпроти літака, якийсь імбіцил з жінкою і з дитиною вийшов з маршрутки, а потім забіг назад і почав бити водія. Це навіжене било зі всієї сили просто в лице і в голову!!! І кричало: "я навчу, вас, маршрутчиків…" Все обличчя водія в крові!! Які є придурки!!!!! Це страшно...", – написала Таня Барвінська.

Під дописом відбувається активне обговорення події. Зокрема, Юлія Журба прокоментувала, що тиждень тому водій іншої маршрутки, №17, рушив, не дочекавшись, доки вийде 7-річна дитина.

Ще одна користувачка зауважила, що "Така ж сама ситуація була в маршрутці Луцьк-Озерце, я шокована".

Загалом думки учасників обговорення розійшлися: хтось захищає водія, а хтось – навпаки.

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Теги: маршрутка, водій, бійка
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