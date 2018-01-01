Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про зустріч Петра Порошенка і Вселенського Патріарха Варфоломія та підписану ними Угоду про співрацю, про санкційний список Росії та наслідки його для України, а також про візит Ангели Меркель у Київ.



Про це йшлося в ефірі "112 Україна", гостем якого 3 листопада був Тарас Шкітер, - пише "



Зі слів громадського діяча, ведучого волинського ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", весь процес щодо отримання Церквою України Томосу повинен закінчитися до 13 грудня цього року. Саме про це говорив митрополит Луцький та Волинський Михаїл напередодні.



"У всіх процесах, які відбуваються в Україні, є певний символізм. 13 грудня православний світ відзначає свято Андрія Первозванного, а місія Константинопольського Патріархату якраз відкрила своє посольство в Андріївській церкві. Тобто це доволі символічно, якщо 13 грудня буде служитися служба, і вже буде новостворена Українська православна автокефальна церква", – розповів Тарас Шкітер.







Що стосується санкційного списку Російської Федерації, то Тарас Шкітер зазначив, що, зі слів Артура Герасимова, це політичний хід, спрямований на легітимізацію своїх агентів в Україні.



"Подаючи інформацію про патріотів, про людей, які є в цьому списку, вони додали туди своїх людей, тим самим їх легітимізувавши", – пояснив громадський діяч.



Хоча, додав Тарас Шкітер, до виборів президента до цього списку, швидше за все, будуть внесені зміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"розповів про зустрічі Вселенського Патріархата підписану ними Угоду про співрацю, про санкційний список Росії та наслідки його для України, а також про візит Ангели Меркель у Київ.Про це йшлося в ефірі "112 Україна", гостем якого 3 листопада був Тарас Шкітер, - пише " Конкурент ".Зі слів громадського діяча, ведучого волинського ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", весь процес щодо отримання Церквою України Томосу повинен закінчитися до 13 грудня цього року. Саме про це говорив митрополит Луцький та Волинський Михаїл напередодні."У всіх процесах, які відбуваються в Україні, є певний символізм. 13 грудня православний світ відзначає свято Андрія Первозванного, а місія Константинопольського Патріархату якраз відкрила своє посольство в Андріївській церкві. Тобто це доволі символічно, якщо 13 грудня буде служитися служба, і вже буде новостворена Українська православна автокефальна церква", – розповів Тарас Шкітер.Що стосується санкційного списку Російської Федерації, то Тарас Шкітер зазначив, що, зі слів Артура Герасимова, це політичний хід, спрямований на легітимізацію своїх агентів в Україні."Подаючи інформацію про патріотів, про людей, які є в цьому списку, вони додали туди своїх людей, тим самим їх легітимізувавши", – пояснив громадський діяч.Хоча, додав Тарас Шкітер, до виборів президента до цього списку, швидше за все, будуть внесені зміни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію