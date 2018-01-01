вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника

Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника
На Волині тривають заходи, мета яких – виявлення неофіційно оформлених працівників.

Про це повідомляють на сайті управління Держпраці в області.

Так, зокрема, протягом жовтня цього року інспекторським складом Управління Держпраці у Волинській області спільно з представниками фіскальної служби, пенсійного фонду, нацполіції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування проведено 21 інспекційне відвідування. Результат проведеної роботи – виявлення 38 неофіційно оформлених працівників.

За порушення трудового законодавства та допуск працівників до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин, суб’єктів господарювання буде притягнуто до відповідальності.

До того ж, управління Держпраці наголошує про відповідальність у вигляді штрафних санкцій у розмірі 111690 гривень за кожного неоформленого працівника.

Також звертають увагу роботодавців на неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штрафи, неоформлені працівники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника
Сьогодні, 11:08
На Волині п'яна жінка встромила ножа в живіт співмешканця
Сьогодні, 10:41
Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
Сьогодні, 09:21
У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО
Сьогодні, 08:27
Схожі новини
Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
Сьогодні, 09:21
Волинські селяни у лісі шукали гриби, а знайшли боєприпаси Волинські селяни у лісі шукали гриби, а знайшли боєприпаси
03 листопад, 08:16
На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг» На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
03 листопад, 06:48
Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
03 листопад, 05:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника
Сьогодні, 11:08
 0
На Волині п'яна жінка встромила ножа в живіт співмешканця
Сьогодні, 10:41
 0
Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
Сьогодні, 09:21
 0
У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО
Сьогодні, 08:27
 0
Медіа
відео
1/8