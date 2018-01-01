Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника

На Волині тривають заходи, мета яких – виявлення неофіційно оформлених працівників.Про це повідомляють на сайті управління Держпраці в області.Так, зокрема, протягом жовтня цього року інспекторським складом Управління Держпраці у Волинській області спільно з представниками фіскальної служби, пенсійного фонду, нацполіції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування проведено 21 інспекційне відвідування. Результат проведеної роботи – виявлення 38 неофіційно оформлених працівників.За порушення трудового законодавства та допуск працівників до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин, суб’єктів господарювання буде притягнуто до відповідальності.До того ж, управління Держпраці наголошує про відповідальність у вигляді штрафних санкцій у розмірі 111690 гривень за кожного неоформленого працівника.Також звертають увагу роботодавців на неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.