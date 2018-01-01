Померла активістка Катерина Гандзюк

У неділю 4 листопада в лікарні померлаПро це повідомили на сторінці у Facebook, присвяченій їй. Родичі та близькі обіцяють дати більше інформації згодом, - пише Gazeta.ua.До останнього Катерина перебувала у тяжкому стані. Мала близько 30% опіків шкіри.У липні 2018 громадську активісту біля її будинку у Херсоні облили кислотою. Поліція класифікувала це як замах на життя. Надали державну охорону. Винних досі не назвали.Катерина Гандзюк була відома у Херсоні проукраїнською позицією. Депутатка двох скликань міськради. На момент нападу на неї виконувала обов'язки керуючого справами Херсонської міської ради. За словами мера міста Володимира Миколаєнка, Гандзюк мала принципову позицію.Напад на Катерину Гандзюк журналісти та знайомі повязують з її публічною діяльністю і боротьбою проти проросійських сил в регіоні, корумпованих політиків і представників силових структур.