У російсько-українській війні загинув волинянин Максим Пасичнюк

Максим Пасичнюк.



Про це повідомляють на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Фейсбук.



"Знову важка втрата. Від кулі ворожого снайпера загинув ще один син волинської землі - боєць 14-ої бригади Максим Пасічнюк, уродженець с. Губин, Локачинського району. Війна за єдність України триває", - написав Савченко.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого.

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