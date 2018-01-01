У російсько-українській війні загинув волинянин Максим Пасичнюк
Сьогодні, 13:39
Від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, волинянин Максим Пасичнюк.
Про це повідомляють на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Фейсбук.
"Знову важка втрата. Від кулі ворожого снайпера загинув ще один син волинської землі - боєць 14-ої бригади Максим Пасічнюк, уродженець с. Губин, Локачинського району. Війна за єдність України триває", - написав Савченко.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого.
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Про це повідомляють на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Фейсбук.
"Знову важка втрата. Від кулі ворожого снайпера загинув ще один син волинської землі - боєць 14-ої бригади Максим Пасічнюк, уродженець с. Губин, Локачинського району. Війна за єдність України триває", - написав Савченко.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого.
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