Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО





Про це розповів митрополит Луцький та Волинський Михаїл під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на телеканалі "UA:Волинь", - пише "



Зі слів митрополита Михаїла, Київський і Моськовський Патріархати не мають відмінностей у релігійних питаннях. Вони різняться лише своїми позиціями щодо підпорядкування.



"Віра, догми, обряди, біблійне вчення – все одне й те ж саме. І тлумачення його одне й те ж саме. Абсолютно однакове як у Київському, так і в Московському Патріархаті. Є лише різниця в позиції Церкви: Київський Патріархат стоїть на державницьких позиціях, а Московський – на імперських", – зазначив владика.



Тобто представники Київського Патріархату вважають, що в Україні повинен бути свій патріарх – Патріарх Київський, який буде турбуватися про Україну. А в так званому Московському Патріархаті дотримуються думки, що потрібно підпорядковуватися Москві.



"От між нами йде боротьба. Ми переконуємо людей, що свій патріарх повинен бути в Києві, вони переконують людей, що ні – треба кланятися далі Москві. От і вся різниця. В інших питаннях в нас різниці немає", – додав митрополит Михаїл.



Зі слів владики, попри те, що Українська Православна Церква МП заявляє про свою незалежність від Москви, насправді це не так. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл навів докази того, що УПЦ МП таки підпорядковується Росії:



- президент Росії нагороджує архієреїв УПЦ МП орденами;

- предстоятель УПЦ МП присутній на Синоді Російської Православної Церкви;

- під час Богослужінь в храмах МП згадують ім'я Московського Патріарха.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різниця між Київським і так званим Московським Патріархатами лежить не в релігійній, а в політичній площині.Про це розповів митрополит Луцький та Волинськийпід час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на телеканалі "UA:Волинь", - пише " Конкурент ".Зі слів митрополита Михаїла, Київський і Моськовський Патріархати не мають відмінностей у релігійних питаннях. Вони різняться лише своїми позиціями щодо підпорядкування."Віра, догми, обряди, біблійне вчення – все одне й те ж саме. І тлумачення його одне й те ж саме. Абсолютно однакове як у Київському, так і в Московському Патріархаті. Є лише різниця в позиції Церкви: Київський Патріархат стоїть на державницьких позиціях, а Московський – на імперських", – зазначив владика.Тобто представники Київського Патріархату вважають, що в Україні повинен бути свій патріарх – Патріарх Київський, який буде турбуватися про Україну. А в так званому Московському Патріархаті дотримуються думки, що потрібно підпорядковуватися Москві."От між нами йде боротьба. Ми переконуємо людей, що свій патріарх повинен бути в Києві, вони переконують людей, що ні – треба кланятися далі Москві. От і вся різниця. В інших питаннях в нас різниці немає", – додав митрополит Михаїл.Зі слів владики, попри те, що Українська Православна Церква МП заявляє про свою незалежність від Москви, насправді це не так. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл навів докази того, що УПЦ МП таки підпорядковується Росії:- президент Росії нагороджує архієреїв УПЦ МП орденами;- предстоятель УПЦ МП присутній на Синоді Російської Православної Церкви;- під час Богослужінь в храмах МП згадують ім'я Московського Патріарха.

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