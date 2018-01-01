Через смерть Катерини Гандзюк лучани вийдуть на акцію під управління поліції
Сьогодні, 16:42
У Луцьку увечері 4 листопада влаштовують акцію через смерть активітки Катерини Гандзюк.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка-росзлідувачка Ольга Решетилова.
За її інформацією, про такі акції вже заявили активісти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Ужгорода, Харкова та інших міст.
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк.
31 липня її облили сірчаною кислотою, тож три місяці боролася за життя.
"Отож, сьогодні о 19:00 Луцьк приєднується до всеукраїнської акції. Беремо з собою лампадки, транспаранти, квіти. Під стінами Головного управління національної поліції у Волиській області ми збираємося вшанувати пам'ять Каті та нагадати усім правоохоронцям країни, що вони не виконують своєї роботи, через що напади на активістів уже стали буденністю. І ніхто з нас не застрахований від цього беззаконня", - пишуть активісти в інформації про подію у Facebook.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка-росзлідувачка Ольга Решетилова.
За її інформацією, про такі акції вже заявили активісти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Ужгорода, Харкова та інших міст.
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк.
31 липня її облили сірчаною кислотою, тож три місяці боролася за життя.
"Отож, сьогодні о 19:00 Луцьк приєднується до всеукраїнської акції. Беремо з собою лампадки, транспаранти, квіти. Під стінами Головного управління національної поліції у Волиській області ми збираємося вшанувати пам'ять Каті та нагадати усім правоохоронцям країни, що вони не виконують своєї роботи, через що напади на активістів уже стали буденністю. І ніхто з нас не застрахований від цього беззаконня", - пишуть активісти в інформації про подію у Facebook.
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Коментарі 1
Велика кількість так званих "активістів" наволоч і злодюги, то спочатку наведіть лад у своїх лавах, а потім щось вимагайте у правоохоронців!
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