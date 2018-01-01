Через смерть Катерини Гандзюк лучани вийдуть на акцію під управління поліції

Катерини Гандзюк.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка-росзлідувачка Ольга Решетилова.



За її інформацією, про такі акції вже заявили активісти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Ужгорода, Харкова та інших міст.



Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк.



31 липня її облили сірчаною кислотою, тож три місяці боролася за життя.



"Отож, сьогодні о 19:00 Луцьк приєднується до всеукраїнської акції. Беремо з собою лампадки, транспаранти, квіти. Під стінами Головного управління національної поліції у Волиській області ми збираємося вшанувати пам'ять Каті та нагадати усім правоохоронцям країни, що вони не виконують своєї роботи, через що напади на активістів уже стали буденністю. І ніхто з нас не застрахований від цього беззаконня", - пишуть активісти в інформації про подію у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку увечері 4 листопада влаштовують акцію через смерть активіткиПро це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка-росзлідувачкаЗа її інформацією, про такі акції вже заявили активісти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Ужгорода, Харкова та інших міст.Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк.31 липня її облили сірчаною кислотою, тож три місяці боролася за життя."Отож, сьогодні о 19:00 Луцьк приєднується до всеукраїнської акції. Беремо з собою лампадки, транспаранти, квіти. Під стінами Головного управління національної поліції у Волиській області ми збираємося вшанувати пам'ять Каті та нагадати усім правоохоронцям країни, що вони не виконують своєї роботи, через що напади на активістів уже стали буденністю. І ніхто з нас не застрахований від цього беззаконня", - пишуть активісти в інформації про подію у Facebook

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію