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Через смерть Катерини Гандзюк лучани вийдуть на акцію під управління поліції

Через смерть Катерини Гандзюк лучани вийдуть на акцію під управління поліції
У Луцьку увечері 4 листопада влаштовують акцію через смерть активітки Катерини Гандзюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка-росзлідувачка Ольга Решетилова.

За її інформацією, про такі акції вже заявили активісти Києва, Львова, Полтави, Одеси, Ужгорода, Харкова та інших міст.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк.

31 липня її облили сірчаною кислотою, тож три місяці боролася за життя.

"Отож, сьогодні о 19:00 Луцьк приєднується до всеукраїнської акції. Беремо з собою лампадки, транспаранти, квіти. Під стінами Головного управління національної поліції у Волиській області ми збираємося вшанувати пам'ять Каті та нагадати усім правоохоронцям країни, що вони не виконують своєї роботи, через що напади на активістів уже стали буденністю. І ніхто з нас не застрахований від цього беззаконня", - пишуть активісти в інформації про подію у Facebook.

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Теги: Катерина Гандзюк, смерть, Луцьк
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Коментарі 1
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Велика кількість так званих "активістів" наволоч і злодюги, то спочатку наведіть лад у своїх лавах, а потім щось вимагайте у правоохоронців!
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