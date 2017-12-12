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На Закарпатті чоловік хотів відлякати собаку, а випадково застрелив родичку

На Закарпатті чоловік хотів відлякати собаку, а випадково застрелив родичку
У Закарпатській області чоловік хотів відлякати собаку і поцілив з рушниці у родичку. Жінка загинула на місці пригоди.

Про це повідомили у прес-службі місцевої поліції.

«60-річний мешканець села, перебуваючи на задньому подвір'ї свого господарства, випадково поцілив із зареєстрованої на його ім'я рушниці у 62-річну сестру дружини, яка проживає з ним в одному будинку. Чоловік стверджує, що хотів відлякати собаку, який йому заважав, а у жінку поцілив випадково. Потерпіла від отриманого поранення померла на місці події», - йдеться у повідомленні.

Стався трагічний інцидент у селі Шишлівці Ужгородського району напередодні близько 16:00.

За цим фактом наразі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Стрільця затримали, він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Тривають слідчі дії.

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Теги: Зкарпаття, постріл, вбивство
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