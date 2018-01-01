Волинянин заплатить штраф за те, що обматюкав фельдшера «швидкої»





Інцидент трапився 8-го вересня 2018-го року близько 21:00 в селі Лугове Іваничівського району, йдеться в постанові Іваничівського суду від 31-го жовтня, - повідомляє



Відомо, що мешканець Іваничівського району вчинив хуліганські дії щодо фельдшера швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, а саме, ображав його нецензурними словами. Працівник «швидкої» натомість звернувся в правоохоронні органи.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Іваничівщини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, облаяв працівника медичної допомоги, який приїхав на виклик.Інцидент трапився 8-го вересня 2018-го року близько 21:00 в селі Лугове Іваничівського району, йдеться в постанові Іваничівського суду від 31-го жовтня, - повідомляє БУГ Відомо, що мешканець Іваничівського району вчинив хуліганські дії щодо фельдшера швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, а саме, ображав його нецензурними словами. Працівник «швидкої» натомість звернувся в правоохоронні органи.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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