Синоптик попередила про перші морози
Сьогодні, 19:10
Погода в Україні у понеділок, 5 листопада, все ще буде комфортною і без опадів. Однак на зміну осінньому тепла в деякі регіони України впевнено йде справжня листопадова прохолода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, - пише "УНІАН".
Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.
Найтепліше буде в Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Однак на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.
"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів, – пише синоптик.
У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.
При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть на наступних вихідних.
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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, - пише "УНІАН".
Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.
Найтепліше буде в Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Однак на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.
"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів, – пише синоптик.
У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.
При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть на наступних вихідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Синоптик попередила про перші морози
Сьогодні, 19:10