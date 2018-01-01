Синоптик попередила про перші морози





Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, - пише "



Так, у понеділок, 5 листопада, в Україні знову буде сухо, однак сонця очікувати не слід.



Найтепліше буде в Західній Україні – там повітря прогріється до 20 градусів тепла. Однак на Сході стовпчик термометра підніметься до позначки 12 градусів.



"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів, – пише синоптик.



У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман.



При цьому синоптик прогнозує, що перші морози прийдуть на наступних вихідних.

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