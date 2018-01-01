Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним





Про це на своїй сторінці у Ольга Бузулук.



"2, 17 - стільки проміле алкоголю в крові мав затриманий сьогодні луцькими патрульними водій Шкоди, який спричинив ДТП на Карпенка-Карого: це в 10 разів вище норми 0, 2!



37 - такий досить молодий вік мав порушник, який пручався, не виконував законних вимог інспекторів, пробував утекти: він, можливо, має дітей, дружину то точно, бо вона згодом забрала авто...



1020 - стільки гривень штрафу заплатить водій Опеля, який був припаркований на місці для осіб з інвалідністю і в який в'їхав водій Шкоди: кожен отримує своє, те, на що заслуговує.



Сьогодні наші патрульні вберегли чиєсь життя від нетверезого водія, бо машини можна відремонтувати, а от людину не вернеш.



Цінуйте та поважайте це", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, що аварія трапилася сьогодні близько 13.30. Через агресивну поведінку водія-порушника патрульні закували його в кайданки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля Skoda, який рухаючись вулицею Карпенка-Карого у напрямку ТЦ Варшавський, зачепив Opel Vivaro - був напідпитку.Про це на своїй сторінці у facebook пише речиця Патрульної поліції Луцька"2, 17 - стільки проміле алкоголю в крові мав затриманий сьогодні луцькими патрульними водій Шкоди, який спричинив ДТП на Карпенка-Карого: це в 10 разів вище норми 0, 2!37 - такий досить молодий вік мав порушник, який пручався, не виконував законних вимог інспекторів, пробував утекти: він, можливо, має дітей, дружину то точно, бо вона згодом забрала авто...1020 - стільки гривень штрафу заплатить водій Опеля, який був припаркований на місці для осіб з інвалідністю і в який в'їхав водій Шкоди: кожен отримує своє, те, на що заслуговує.Сьогодні наші патрульні вберегли чиєсь життя від нетверезого водія, бо машини можна відремонтувати, а от людину не вернеш.Цінуйте та поважайте це", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що аварія трапилася сьогодні близько 13.30. Через агресивну поведінку водія-порушника патрульні закували його в кайданки.

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