Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним
Сьогодні, 21:45
Водій автомобіля Skoda, який рухаючись вулицею Карпенка-Карого у напрямку ТЦ Варшавський, зачепив Opel Vivaro - був напідпитку.
Про це на своїй сторінці у facebook пише речиця Патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.
"2, 17 - стільки проміле алкоголю в крові мав затриманий сьогодні луцькими патрульними водій Шкоди, який спричинив ДТП на Карпенка-Карого: це в 10 разів вище норми 0, 2!
37 - такий досить молодий вік мав порушник, який пручався, не виконував законних вимог інспекторів, пробував утекти: він, можливо, має дітей, дружину то точно, бо вона згодом забрала авто...
1020 - стільки гривень штрафу заплатить водій Опеля, який був припаркований на місці для осіб з інвалідністю і в який в'їхав водій Шкоди: кожен отримує своє, те, на що заслуговує.
Сьогодні наші патрульні вберегли чиєсь життя від нетверезого водія, бо машини можна відремонтувати, а от людину не вернеш.
Цінуйте та поважайте це", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що аварія трапилася сьогодні близько 13.30. Через агресивну поведінку водія-порушника патрульні закували його в кайданки.
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Про це на своїй сторінці у facebook пише речиця Патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.
"2, 17 - стільки проміле алкоголю в крові мав затриманий сьогодні луцькими патрульними водій Шкоди, який спричинив ДТП на Карпенка-Карого: це в 10 разів вище норми 0, 2!
37 - такий досить молодий вік мав порушник, який пручався, не виконував законних вимог інспекторів, пробував утекти: він, можливо, має дітей, дружину то точно, бо вона згодом забрала авто...
1020 - стільки гривень штрафу заплатить водій Опеля, який був припаркований на місці для осіб з інвалідністю і в який в'їхав водій Шкоди: кожен отримує своє, те, на що заслуговує.
Сьогодні наші патрульні вберегли чиєсь життя від нетверезого водія, бо машини можна відремонтувати, а от людину не вернеш.
Цінуйте та поважайте це", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що аварія трапилася сьогодні близько 13.30. Через агресивну поведінку водія-порушника патрульні закували його в кайданки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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