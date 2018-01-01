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Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним

Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним
Водій автомобіля Skoda, який рухаючись вулицею Карпенка-Карого у напрямку ТЦ Варшавський, зачепив Opel Vivaro - був напідпитку.

Про це на своїй сторінці у facebook пише речиця Патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.

"2, 17 - стільки проміле алкоголю в крові мав затриманий сьогодні луцькими патрульними водій Шкоди, який спричинив ДТП на Карпенка-Карого: це в 10 разів вище норми 0, 2!

37 - такий досить молодий вік мав порушник, який пручався, не виконував законних вимог інспекторів, пробував утекти: він, можливо, має дітей, дружину то точно, бо вона згодом забрала авто...

1020 - стільки гривень штрафу заплатить водій Опеля, який був припаркований на місці для осіб з інвалідністю і в який в'їхав водій Шкоди: кожен отримує своє, те, на що заслуговує.

Сьогодні наші патрульні вберегли чиєсь життя від нетверезого водія, бо машини можна відремонтувати, а от людину не вернеш.

Цінуйте та поважайте це", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що аварія трапилася сьогодні близько 13.30. Через агресивну поведінку водія-порушника патрульні закували його в кайданки.
Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним

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Теги: дтп, карпенка-карого, кайданки
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