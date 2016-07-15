вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм

Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі обладнають місце для регулярних Богослужінь. Проте на ремонт приміщення необхідні кошти.

Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.

Як зазначають у повідомленні, на цей час церква на стадії ремонту, та в скорому часі хворі, які лікуються в госпіталі, будуть мати змогу лікувати не тільки своє тіло, а й душу.

Вірян пожертви прохання переказувати на рахунок: 5168 7450 1114 6781 (Приватбанк).

За детальнішою інформацією можна звернутися до о. Сергія за тел.: (098) 362-12-25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: госпіталь, храм, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова Маневицької РДА не бачить проблем у школі, яку заливає дощами через не відремонтований дах
04 листопад, 23:39
Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним
04 листопад, 21:45
«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО
04 листопад, 20:26
Синоптик попередила про перші морози
04 листопад, 19:10
Схожі новини
Благодійники профінансували ремонт Луцького військового госпіталю. ВІДЕО Благодійники профінансували ремонт Луцького військового госпіталю. ВІДЕО
15 липень, 2016, 11:23
У військовому гарнізонному госпіталі нарешті розпочався ремонт. ФОТО У військовому гарнізонному госпіталі нарешті розпочався ремонт. ФОТО
24 грудень, 2015, 07:34
Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони Реконструкція сільської школи на Волині обійдеться у майже 54 мільйони
03 листопад, 17:18
У луцькому військовому госпіталі відкриють храм: небайдужих просять допомогти фінансово У луцькому військовому госпіталі відкриють храм: небайдужих просять допомогти фінансово
02 листопад, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Голова Маневицької РДА не бачить проблем у школі, яку заливає дощами через не відремонтований дах
04 листопад, 23:39
 0
Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
 0
Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним
04 листопад, 21:45
 0
«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО
04 листопад, 20:26
 0
Медіа
відео
1/8