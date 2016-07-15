Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі обладнають місце для регулярних Богослужінь. Проте на ремонт приміщення необхідні кошти.
Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Як зазначають у повідомленні, на цей час церква на стадії ремонту, та в скорому часі хворі, які лікуються в госпіталі, будуть мати змогу лікувати не тільки своє тіло, а й душу.
Вірян пожертви прохання переказувати на рахунок: 5168 7450 1114 6781 (Приватбанк).
За детальнішою інформацією можна звернутися до о. Сергія за тел.: (098) 362-12-25.
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Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Як зазначають у повідомленні, на цей час церква на стадії ремонту, та в скорому часі хворі, які лікуються в госпіталі, будуть мати змогу лікувати не тільки своє тіло, а й душу.
Вірян пожертви прохання переказувати на рахунок: 5168 7450 1114 6781 (Приватбанк).
За детальнішою інформацією можна звернутися до о. Сергія за тел.: (098) 362-12-25.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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