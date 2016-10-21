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Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО

Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
П’яний власник легковика на «євробляхах» вночі 4 листопада у Луцьку пошкодив припарковане авто і, тікаючи, наїхав на людину, протягнувши її на капоті. Про це пише Волинь24 з посиланням на допис у спільноті «АвтоАндони Луцька» у «Фейсбуці».

Автор допису Володимир Шпілєвой розмістив фото легковика «Рено» зі спущеними колесами. За його словами, колеса спустив уранці власник пошкодженого автомобіля, щоб винуватець ДТП не міг забрати свій транспортний засіб.

Як стверджує дописувач, інцидент трапився приблизно о 1-й годині 20 хвилин ночі у дворі на вулиці Федорова в Луцьку. За показами очевидців, людина керувала легковиком у стані алкогольного сп’яніння.

Пошкодивши припарковане авто, водій «Рено» на «євробляхах» почав тікати і наїхав на людину, яка проходила поруч. Протягнувши її на капоті легковика, поїхав далі.

Патрульна поліція, яку викликав власник пошкодженої машини, швидко розшукала легковик, на якому скоїли ДТП. Його винуватець покинув авто неподалік.

«На пошкодженному автомобілі залишилися сліди фарби автомобіля, так само залишилися сліди на автомобілі винуватця», – пише Володимир Шпілєвой.

Він просить усіх, хто, можливо, знає власника цього «Рено», повідомити про нього поліції.
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО

Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО

Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО

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Теги: дтп, втеча, капот
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