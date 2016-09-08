Голова Маневицької РДА не бачить проблем у школі, яку заливає дощами через не відремонтований дах





У серпні цього ж року розпочалися будівельні роботи, які тривають і нині. Позаяк покрівля ще не облаштована у людей з'являються питання-побоювання: чому ж так довго ведеться капітальний ремонт даху, йдуть дощі, що буде із приміщенням, будівля завалиться, «поселиться грибок» і так далі, – пише



Нагадаємо, нещодавно журналісти





З цього приводу за роз'ясненням, журналісти звернулись до очільника виконавчої влади району Андрія Линдюка.



«Потреба капітального ремонту даху ЗОШ № 2-гімназії виникла набагато раніше, дирекція школи із цією проблемою зверталась ще до попередніх керівників району. Для оцінки стану даху, а відповідно, необхідності його капітального ремонту замовлялась технічна експертиза, яка підтвердила доцільність робіт», – розповів керівник району.



Проект капітального ремонту даху розробляли у Київському ДП «Ндіпроектреконструкція». Врахували, що попередні розрахунки капітального ремонту із термомодернізацією даху вдвічі дорожчі, ніж відновлення первинного стану даху, і те, що сучасні технології дають 30-річну гарантію, обрали – односкатний дах.



«Постало питання коштів, а сума досить значна, тим паче була необхідність заміни вікон. Тому був підготовлений проект, що передбачав капітальний ремонт даху із утепленням, заміну вікон та утеплення фасаду приміщення. Наш проект виграв конкурс ДФРР, який проводив Кабінет Міністрів України, і 11 липня цього року було прийняте розпорядження КМУ, яке дало старт усім роботам», – каже Андрій Линдюк.



Ще очікуючи рішення, в Маневицькій райдержадміністрації провели тендер, який виграло ТзОВ «Західатомбудмонтаж». Термін виконання робіт з 2018 по 2019 роки. На 2018 передбачено близько 4,1 мільйона гривень державних коштів, з яких 1,8 мільйона із спецфонду. Вартість робіт із заміни вікон і капітального ремонту покрівлі становлять 6,5 мільйона гривень, на даний момент проплачено близько 1,5 мільйона гривень. Роботи по утепленню фасаду планують на 2019 рік.



«Порадившись із педколективом, вирішили розпочинати роботи із встановлення вікон, аби мінімально порушувати навчальний процес. Підрядник виконав свої зобо­в'­я­зання – до 1 вересня 2018 року вікна були встановлені, розпочалися роботи по капітальному ремонту даху. Хочу зазначити: сама покрівля – це дві тисячі метрів квадратних площі, усі роботи мають виконуватись поетапно. Підрядник виконує їх навіть із випередженням і в більших об'ємах, ніж було профінансовано», – пояснює голова Маневицької РДА.



Технічний нагляд за проведенням робіт веде управління капітального будівництва облдержадміністрації. Є протікання води, але ще перед початком робіт обумовили із підрядником, що усі недоліки, які виникнуть в ході робіт, будуть усунені за його кошти.



«І про це керівництво школи знало, а тому не розумію занепокоєння, що за кошти батьків доведеться ремонтувати декілька класів, які затоплені. Та й усі, вочевидь, знають скільки часу стоять без покрівлі довгобуди, проте ці будівлі не завалюються. З якого дива має "завалитись" школа від кількаденного намокання частини даху? Щодо грибка, який начебто вже з'явився на стінах класів, і що це може відображатися на здоров'ї дітей, то такі думки не мають під собою підґрунтя. Фахівці санепідемслужби стверджують, що за такий короткий проміжок часу грибок, а тим паче в загрозливих для здоров'я масштабах не може з'явитися», – зазначив Андрій Линдюк.



У батьків, чиї учні навчаються у цій школі, є питання по спортзалу, де дійсно мають місце бути сприятливі умови для грибка,



«Оскі­льки багато років тому там були встановлені глухі вікна - жодне з них не відкривається, про це чомусь громадськість, батьки, директор мовчали. Зараз ми і це виправимо. На жаль, у цій школі нікого не турбувало, що декілька років не опалювалось приміщення трудового комплексу, де займались діти. Але 2 роки тому ми і цю проблему вирішили. Школа № 2-гімназія дійсно є у дуже занедбаному стані. Фактично 2-3 роки тому це приміщення було одним із найбільш занедбаних, майже в кожному класі і на коридорах були старі вікна, які вивалювались, дах протікав, окремий корпус не опалювався тощо», – пояснив очільник Маневицького району.



На завершення голова райдержадміністрації пояснив, що ситуація є контрольованою і всі роботи будуть виконані своєчасно.



«Ми віднаходимо ресурс і поетапно відновлюємо найбільшу школу райо­ну, при тому не забуваючи про інші школи, де також, навіть на сьогодні, тривають капітальні ремонти. Але там, де керівник школи на місці, всі з розумінням ставляться до певних незручностей, пов'язаних з ремонтом, а там, де відсутній директор, пості­йно виникають якісь незрозумілі скандали. Хочу всіх заспокоїти, ситуація контрольована, всі роботи будуть виконані своєчасно, діти навчатимуться в хороших, комфортних, безпечних умовах. Для інформування громадськості, з'ясування всіх обставин ситуації та можливих наслідків в області створена комісія, до якої увійшли представники обласної та районної держадміністрацій», – прокоментував Андрій Линдюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влітку 2018 року в Маневичах виграли конкурс Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) проекту по термомодернізації НВК «ЗОШ № 2-гімназія», що дало змогу залучити понад 10 мільйонів гривень.У серпні цього ж року розпочалися будівельні роботи, які тривають і нині. Позаяк покрівля ще не облаштована у людей з'являються питання-побоювання: чому ж так довго ведеться капітальний ремонт даху, йдуть дощі, що буде із приміщенням, будівля завалиться, «поселиться грибок» і так далі, – пише «Нова Доба» Нагадаємо, нещодавно журналісти ТСН показали, в якому стані перебуває школа.З цього приводу за роз'ясненням, журналісти звернулись до очільника виконавчої влади району«Потреба капітального ремонту даху ЗОШ № 2-гімназії виникла набагато раніше, дирекція школи із цією проблемою зверталась ще до попередніх керівників району. Для оцінки стану даху, а відповідно, необхідності його капітального ремонту замовлялась технічна експертиза, яка підтвердила доцільність робіт», – розповів керівник району.Проект капітального ремонту даху розробляли у Київському ДП «Ндіпроектреконструкція». Врахували, що попередні розрахунки капітального ремонту із термомодернізацією даху вдвічі дорожчі, ніж відновлення первинного стану даху, і те, що сучасні технології дають 30-річну гарантію, обрали – односкатний дах.«Постало питання коштів, а сума досить значна, тим паче була необхідність заміни вікон. Тому був підготовлений проект, що передбачав капітальний ремонт даху із утепленням, заміну вікон та утеплення фасаду приміщення. Наш проект виграв конкурс ДФРР, який проводив Кабінет Міністрів України, і 11 липня цього року було прийняте розпорядження КМУ, яке дало старт усім роботам», – каже Андрій Линдюк.Ще очікуючи рішення, в Маневицькій райдержадміністрації провели тендер, який виграло ТзОВ «Західатомбудмонтаж». Термін виконання робіт з 2018 по 2019 роки. На 2018 передбачено близько 4,1 мільйона гривень державних коштів, з яких 1,8 мільйона із спецфонду. Вартість робіт із заміни вікон і капітального ремонту покрівлі становлять 6,5 мільйона гривень, на даний момент проплачено близько 1,5 мільйона гривень. Роботи по утепленню фасаду планують на 2019 рік.«Порадившись із педколективом, вирішили розпочинати роботи із встановлення вікон, аби мінімально порушувати навчальний процес. Підрядник виконав свої зобо­в'­я­зання – до 1 вересня 2018 року вікна були встановлені, розпочалися роботи по капітальному ремонту даху. Хочу зазначити: сама покрівля – це дві тисячі метрів квадратних площі, усі роботи мають виконуватись поетапно. Підрядник виконує їх навіть із випередженням і в більших об'ємах, ніж було профінансовано», – пояснює голова Маневицької РДА.Технічний нагляд за проведенням робіт веде управління капітального будівництва облдержадміністрації. Є протікання води, але ще перед початком робіт обумовили із підрядником, що усі недоліки, які виникнуть в ході робіт, будуть усунені за його кошти.«І про це керівництво школи знало, а тому не розумію занепокоєння, що за кошти батьків доведеться ремонтувати декілька класів, які затоплені. Та й усі, вочевидь, знають скільки часу стоять без покрівлі довгобуди, проте ці будівлі не завалюються. З якого дива має "завалитись" школа від кількаденного намокання частини даху? Щодо грибка, який начебто вже з'явився на стінах класів, і що це може відображатися на здоров'ї дітей, то такі думки не мають під собою підґрунтя. Фахівці санепідемслужби стверджують, що за такий короткий проміжок часу грибок, а тим паче в загрозливих для здоров'я масштабах не може з'явитися», – зазначив Андрій Линдюк.У батьків, чиї учні навчаються у цій школі, є питання по спортзалу, де дійсно мають місце бути сприятливі умови для грибка,«Оскі­льки багато років тому там були встановлені глухі вікна - жодне з них не відкривається, про це чомусь громадськість, батьки, директор мовчали. Зараз ми і це виправимо. На жаль, у цій школі нікого не турбувало, що декілька років не опалювалось приміщення трудового комплексу, де займались діти. Але 2 роки тому ми і цю проблему вирішили. Школа № 2-гімназія дійсно є у дуже занедбаному стані. Фактично 2-3 роки тому це приміщення було одним із найбільш занедбаних, майже в кожному класі і на коридорах були старі вікна, які вивалювались, дах протікав, окремий корпус не опалювався тощо», – пояснив очільник Маневицького району.На завершення голова райдержадміністрації пояснив, що ситуація є контрольованою і всі роботи будуть виконані своєчасно.«Ми віднаходимо ресурс і поетапно відновлюємо найбільшу школу райо­ну, при тому не забуваючи про інші школи, де також, навіть на сьогодні, тривають капітальні ремонти. Але там, де керівник школи на місці, всі з розумінням ставляться до певних незручностей, пов'язаних з ремонтом, а там, де відсутній директор, пості­йно виникають якісь незрозумілі скандали. Хочу всіх заспокоїти, ситуація контрольована, всі роботи будуть виконані своєчасно, діти навчатимуться в хороших, комфортних, безпечних умовах. Для інформування громадськості, з'ясування всіх обставин ситуації та можливих наслідків в області створена комісія, до якої увійшли представники обласної та районної держадміністрацій», – прокоментував Андрій Линдюк.

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