«Одностатеві стосунки не передбачають дітонародження», - митрополит Михаїл про ЛГБТ-спільноти. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
Суспільство повинно саме визначитися, як ставитися до ЛГБТ-спільноти і проведення нею маршів, але Церква вважає це гріхом.
Про це розповів митрополит Луцький та Волинський Михаїл в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на телеканалі "UA:Волинь", - пише "Конкурент".
Як відомо, щороку в Києві проходять Марші рівності, спрямовані на захист прав ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч у ЗМІ з'явилася інформація, що подібний марш планують провести і в Луцьку.
Митрополит Михаїл зазначив, що за Радянського Союзу цих питань не існувало, тому що там чітко і жорстко все це контролювалося.
"Якщо говорити про ставлення до таких дійств, то чому маршем пройшли? Що вони хочуть заявити? Сьогодні в нас ніхто не контролює, хто з ким спить. Чому має бути перевага одній категорії людей з якимись певними уподобаннями і це вважати домінуючим у суспільстві? Хай суспільство визначається, як воно має на це реагувати", – вважає він.
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Якщо говорити з точки зору Церкви і релігії, то все, що поза християнською дією, є гріховним.
"Гріховне – перелюб, гріховне – блуд, гріховні стосунки будь з ким – з тваринами, одностатеві... Це все вважається гріховним вчинком, тому що ці стосунки протиприродні – в них природа не має продовження роду. Тому це гріховне. І, власне, говорити про такі речі, популяризувати такі речі – це неправильно. Завтра ми маємо якесь "зелене світло" увімкнути тій категорій людей чи що?" – зауважив владика.
Також митрополит Михаїл додав, що прикро, що піднімається тема ЛГБТ-спільноти, а не проблема дітонародження, адже в Україні вимирає багато людей, зменшується кількість.
"А одностатеві стосунки не передбачають дітонародження. Тому я не можу їх вітати, але всім кажу, аби читали Священне Писання, там сказано, яке ставлення до них. А я підтримую те, що сказано в Священному Писанні", – додав владика.
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Про це розповів митрополит Луцький та Волинський Михаїл в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на телеканалі "UA:Волинь", - пише "Конкурент".
Як відомо, щороку в Києві проходять Марші рівності, спрямовані на захист прав ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч у ЗМІ з'явилася інформація, що подібний марш планують провести і в Луцьку.
Митрополит Михаїл зазначив, що за Радянського Союзу цих питань не існувало, тому що там чітко і жорстко все це контролювалося.
"Якщо говорити про ставлення до таких дійств, то чому маршем пройшли? Що вони хочуть заявити? Сьогодні в нас ніхто не контролює, хто з ким спить. Чому має бути перевага одній категорії людей з якимись певними уподобаннями і це вважати домінуючим у суспільстві? Хай суспільство визначається, як воно має на це реагувати", – вважає він.
Партнер програми – магазин ділового чоловічого одягу Arber Port-City
Якщо говорити з точки зору Церкви і релігії, то все, що поза християнською дією, є гріховним.
"Гріховне – перелюб, гріховне – блуд, гріховні стосунки будь з ким – з тваринами, одностатеві... Це все вважається гріховним вчинком, тому що ці стосунки протиприродні – в них природа не має продовження роду. Тому це гріховне. І, власне, говорити про такі речі, популяризувати такі речі – це неправильно. Завтра ми маємо якесь "зелене світло" увімкнути тій категорій людей чи що?" – зауважив владика.
Також митрополит Михаїл додав, що прикро, що піднімається тема ЛГБТ-спільноти, а не проблема дітонародження, адже в Україні вимирає багато людей, зменшується кількість.
"А одностатеві стосунки не передбачають дітонародження. Тому я не можу їх вітати, але всім кажу, аби читали Священне Писання, там сказано, яке ставлення до них. А я підтримую те, що сказано в Священному Писанні", – додав владика.
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Коментарі 1
ЛГБТ марш в Луцьку??? Хе хе, діставайте арматуру хлопці і дівчата!
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