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Волинян закликають допомогти зібрати книги української мовою для бібліотек на сході України

Волинян закликають допомогти зібрати книги української мовою для бібліотек на сході України
Волинян просять допомогти назбирати книг українською мовою, які відправлять на схід, аби поповнити тамтешні бібліотеки.

Відповідну ініціативу озвучив у Facebook волонтер та адвокат Василь Нагорний.

За його словами, воїн 93-ї бригади Олександр зауважив, що у школах та біліотеках Донецької області дуже мало, а то й практично немає наукової, історичної, художньої літератури українською мовою.

«Він старається, але самі розумієте, власними силами цю проблему він не здолає, тим більше, що потреба дітей в книгах досить висока. Дуже гарну справу хоче зробити Саша, наповнивши заклади освіти українською літературою», – зазначив Василь Нагорний.

«Кремль не так боїться наших танків і ракет, як істерично боїться поширення нашого українського духу, нашої духовності, освіченості, культури, єдності, мови, добробуту», – аргументує він.

«20 листопада наш волонтер «Дєд» їде з черговою порцією допомоги, заїде і до цього бійця, – повідомляє адвокат.

Тому він звертається до волинян із пропозицією подарувати книгу для українців сходу.

«Хто може подарувати книгу українською мовою для дітей, та й дорослих, сходу (тільки зважайте, що вона повинна нести добре, мудре і не «совкове») - зголошуйтесь», – ідеться у дописі.

Книги можна занести в офіс до Василя Нагорного (м. Луцьк, пр.Волі, буд. 6, приміщення Федерації профспілок, 1 поверх). Також, пише він, можна лишити книгу в холі біля вахти на столику. І додає: «Бажано покласти папірець – від кого ця книга».


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Теги: книга, бібліотека, схід, волонтер, нагорний
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