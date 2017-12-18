Волинян закликають допомогти зібрати книги української мовою для бібліотек на сході України





Відповідну ініціативу озвучив у Василь Нагорний.



За його словами, воїн 93-ї бригади Олександр зауважив, що у школах та біліотеках Донецької області дуже мало, а то й практично немає наукової, історичної, художньої літератури українською мовою.



«Він старається, але самі розумієте, власними силами цю проблему він не здолає, тим більше, що потреба дітей в книгах досить висока. Дуже гарну справу хоче зробити Саша, наповнивши заклади освіти українською літературою», – зазначив Василь Нагорний.



«Кремль не так боїться наших танків і ракет, як істерично боїться поширення нашого українського духу, нашої духовності, освіченості, культури, єдності, мови, добробуту», – аргументує він.



«20 листопада наш волонтер «Дєд» їде з черговою порцією допомоги, заїде і до цього бійця, – повідомляє адвокат.



Тому він звертається до волинян із пропозицією подарувати книгу для українців сходу.



«Хто може подарувати книгу українською мовою для дітей, та й дорослих, сходу (тільки зважайте, що вона повинна нести добре, мудре і не «совкове») - зголошуйтесь», – ідеться у дописі.



Книги можна занести в офіс до Василя Нагорного (м. Луцьк, пр.Волі, буд. 6, приміщення Федерації профспілок, 1 поверх). Також, пише він, можна лишити книгу в холі біля вахти на столику. І додає: «Бажано покласти папірець – від кого ця книга».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять допомогти назбирати книг українською мовою, які відправлять на схід, аби поповнити тамтешні бібліотеки.Відповідну ініціативу озвучив у Facebook волонтер та адвокатЗа його словами, воїн 93-ї бригадизауважив, що у школах та біліотеках Донецької області дуже мало, а то й практично немає наукової, історичної, художньої літератури українською мовою.«Він старається, але самі розумієте, власними силами цю проблему він не здолає, тим більше, що потреба дітей в книгах досить висока. Дуже гарну справу хоче зробити Саша, наповнивши заклади освіти українською літературою», – зазначив Василь Нагорний.«Кремль не так боїться наших танків і ракет, як істерично боїться поширення нашого українського духу, нашої духовності, освіченості, культури, єдності, мови, добробуту», – аргументує він.«20 листопада наш волонтерїде з черговою порцією допомоги, заїде і до цього бійця, – повідомляє адвокат.Тому він звертається до волинян із пропозицією подарувати книгу для українців сходу.«Хто може подарувати книгу українською мовою для дітей, та й дорослих, сходу (тільки зважайте, що вона повинна нести добре, мудре і не «совкове») - зголошуйтесь», – ідеться у дописі.Книги можна занести в офіс до Василя Нагорного (м. Луцьк, пр.Волі, буд. 6, приміщення Федерації профспілок, 1 поверх). Також, пише він, можна лишити книгу в холі біля вахти на столику. І додає: «Бажано покласти папірець – від кого ця книга».

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