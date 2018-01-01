вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО

Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО
Волинянку здивував жахливий стан обслуговування поїздів.

Про це написала ‎Дарина Підлубняк‎ у спільноті Теревені про Луцьк.

«Просто дивуюсь від обслуговування наших поїздів. Думала можливо після виходу деяких передач воно хоч трішки зміниться. Але де там. Провідниці – … Постіль грязна, бридко доторкнутись. Замовили у білети чай, думали вечером принесуть – не принесли. Ну тоді чекаємо рано – нема. Підійшли запитати, а нам відповідь таким зверхнім голосом Кип’ятку нема. Ну блін, вибачте. То якого милого ми платимо. Так, 8 грн, у нас два чаї – 16 нічого не станеться. Але коли там 16 там 16……. Ау! Люди! Де совість?????» – пише пані Дарина.
Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО

Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО

Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО

Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поїзд, сервіс, білизна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО
Сьогодні, 03:45
У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Сьогодні, 02:34
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
Схожі новини
Розбитий посуд чи несмачна їжа: як волинянам «розібратися» з неприємностями в кафе Розбитий посуд чи несмачна їжа: як волинянам «розібратися» з неприємностями в кафе
19 жовтень, 06:33
Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині
16 жовтень, 11:21
«Укрзалізниця» на Покрову призначила додатковий поїзд на Ковель «Укрзалізниця» на Покрову призначила додатковий поїзд на Ковель
12 жовтень, 00:53
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
10 жовтень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО
Сьогодні, 03:45
 0
У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Сьогодні, 02:34
 0
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
 0
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
 0
Медіа
відео
1/8