Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО
Сьогодні, 03:45
Волинянку здивував жахливий стан обслуговування поїздів.
Про це написала Дарина Підлубняк у спільноті Теревені про Луцьк.
«Просто дивуюсь від обслуговування наших поїздів. Думала можливо після виходу деяких передач воно хоч трішки зміниться. Але де там. Провідниці – … Постіль грязна, бридко доторкнутись. Замовили у білети чай, думали вечером принесуть – не принесли. Ну тоді чекаємо рано – нема. Підійшли запитати, а нам відповідь таким зверхнім голосом Кип’ятку нема. Ну блін, вибачте. То якого милого ми платимо. Так, 8 грн, у нас два чаї – 16 нічого не станеться. Але коли там 16 там 16……. Ау! Люди! Де совість?????» – пише пані Дарина.
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Про це написала Дарина Підлубняк у спільноті Теревені про Луцьк.
«Просто дивуюсь від обслуговування наших поїздів. Думала можливо після виходу деяких передач воно хоч трішки зміниться. Але де там. Провідниці – … Постіль грязна, бридко доторкнутись. Замовили у білети чай, думали вечером принесуть – не принесли. Ну тоді чекаємо рано – нема. Підійшли запитати, а нам відповідь таким зверхнім голосом Кип’ятку нема. Ну блін, вибачте. То якого милого ми платимо. Так, 8 грн, у нас два чаї – 16 нічого не станеться. Але коли там 16 там 16……. Ау! Люди! Де совість?????» – пише пані Дарина.
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