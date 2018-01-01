Білизна брудна, чаю немає: волинянку обурив сервіс у поїзді. ФОТО





Про це написала ‎Дарина Підлубняк‎ у



«Просто дивуюсь від обслуговування наших поїздів. Думала можливо після виходу деяких передач воно хоч трішки зміниться. Але де там. Провідниці – … Постіль грязна, бридко доторкнутись. Замовили у білети чай, думали вечером принесуть – не принесли. Ну тоді чекаємо рано – нема. Підійшли запитати, а нам відповідь таким зверхнім голосом Кип’ятку нема. Ну блін, вибачте. То якого милого ми платимо. Так, 8 грн, у нас два чаї – 16 нічого не станеться. Але коли там 16 там 16……. Ау! Люди! Де совість?????» – пише пані Дарина.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянку здивував жахливий стан обслуговування поїздів.Про це написала ‎‎ у спільноті Теревені про Луцьк.«Просто дивуюсь від обслуговування наших поїздів. Думала можливо після виходу деяких передач воно хоч трішки зміниться. Але де там. Провідниці – … Постіль грязна, бридко доторкнутись. Замовили у білети чай, думали вечером принесуть – не принесли. Ну тоді чекаємо рано – нема. Підійшли запитати, а нам відповідь таким зверхнім голосом Кип’ятку нема. Ну блін, вибачте. То якого милого ми платимо. Так, 8 грн, у нас два чаї – 16 нічого не станеться. Але коли там 16 там 16……. Ау! Люди! Де совість?????» – пише пані Дарина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію